Таких интересных игрушек в магазине не найдешь: семья из Бреста мастерит бизиборды

О пользе таких тренажеров говорят даже ученые: игровая панель не только развивает сообразительность и мелкую моторику, но и открывает мир через прикосновения. А доска, сделанная своими руками, еще и экономит семейный бюджет.

Новости Беларуси. Игрушка-тренажер своими руками. Семья из Бреста мастерит развивающие доски (бизиборды), прямо на дому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Лукьянович, жительница Бреста: Думали заказать. Но показалось нам, что это очень дорого. И муж сказал, что сделает это сам. Купили все нужное, склеили, сделали.

Сергей Лукьянович, житель Бреста:

Таких интересных игрушек в магазине не найдешь. Дети такого не видели. А когда видят, они просто по часу, два или три не отрываются от этой доски.

Молодым мамам это драгоценное время, когда ребенок час играется.

К сожалению, на прилавках магазинов бизибордов пока не так много. А значит, большое поле для фантазии остается как у активных родителей, так и у белорусских производителей детских товаров.