Генеральный план развития Минска: какие изменения ждут столицу до 2030 года

Откорректировать пришлось немало. Во многом это связано с изменениями в жилищной политике столицы. Теперь строить будут меньше, упор сделан на улучшение инфраструктуры в уже существующих районах.

Александр Акентьев, главный архитектор УП «Минскградо»:

В будущем развитии Минска мы ставим приоритет сбалансированного развития не только жилищного строительства, но и всех других сфер жизни города, связанные и с вопросами социального развития, и с вопросами транспортного развития, и с вопросами инженерного развития. Вообще, градостроительство не рассматривает город, в котором та или иная сфера строительства должна идти с большим отставанием или, наоборот, с большим наращиванием. Тем не менее мы констатируем, что в Минске объемы жилищного строительства в новых районах привели к диспропорции развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. И преодоление этого для нас принципиально важно.

Сократить темпы жилищного строительства в столице планируют сразу вдвое. Через 15 лет в городе возведут 11 миллионов 500 тысяч квадратных метров жилья. И все это на уже имеющихся территориях. Ведь до 2030 года свои границы Минск расширять не собирается.

Александр Акентьев, главный архитектор УП «Минскградо»:

В отношении размещения нового строительства и, по сути, можно говорить о новом направлении территориального развития Минска, это направление у нас выделено в восточной части города. Здесь территория бывших военных полигонов, на которой мы планируем размещение крупных районов жилищного строительства (районы «Ноттингем» и «Зеленый бор»). Это позволит нам разместить порядка полутора миллионов квадратных метров уже в ближайшей перспективе 2020-2025 годов.

В центральной части города планируется застроить территории заводов «Горизонт» и имени Кирова, а также местность напротив небоскреба «Парус».

Жилой комплекс появится на месте бараков в районе пересечения улиц Немиги и Клары Цеткин. Район Осмоловки ждет снос либо реконструкция. К счастью, этот вопрос еще не решен окончательно.

Новый район в столице вырастет на месте бывшей птицефабрики имени Крупской. Освоить в ближайшие 15 лет планируют и территорию бывшего аэропорта «Минск-1». Жилой комплекс раскинется в границах улиц Аэродромная, Кижеватова, Брилевская, 3-го городского кольца и железнодорожных путей.

Строительство многоквартирных домов нужно провести с минимальной потерей частных застроек. И если по старому плану с лица города должны были стереть 70% домов, то новая редакция затронет лишь 30 из них.

Частный сектор снесут вдоль улиц Орловской, Долгиновского тракта, в районе 3-го Земледельческого переулка. Под жилищное строительство освоят территории в районе киностудии «Беларусьфильм» и парниково-тепличного комбината.

Реконструкция со сносом ждет территорию в районе станции метро «Автозаводская», а также по улицам Богдановича – Беды, Олешева – Полиграфической и Волгоградской. Частный сектор уберут в бывшей деревне Лошица в переулке Маяковского. За счет сноса продолжится формирование застройки вдоль проспекта Дзержинского. Кварталы усадебной застройки исчезнут в районе улицы Пономаренко и Силикатных переулков, на улице Янки Мавра снесут малоэтажки.

Но главная задача нового генерального плана столицы – улучшение жизни в уже существующих районах-новостройках.

Важным в городе остается транспортное развитие. Уже сегодня главные проспекты столицы в часы пробок испытывают немалую нагрузку. Однако архитекторы города нашли решение.

До 2030 года важнейшие магистрали Минска обзаведутся «дублерами».

Александр Акентьев, главный архитектор УП «Минскградо»:

Мы говорим о необходимости строительства «дублеров», которые непосредственно из центра города обеспечили бы выход к Минской кольцевой дороге и далее, как мы говорим, системе расселения. При этом, говоря особенно о юго-восточном направлении, когда на Партизанском проспекте у нас и могилевское, и гомельское направления идут в одном створе одного проспекта, мы говорим о необходимости выхода улицы Маяковского на гомельское направление и разделения обоих этих потоков. На восточном направлении мы говорим о необходимости развития нового проспекта на продолжении улицы Ваупшасова.

Радиальные связи создадут необходимый комфорт на дорогах и обеспечат сообщения между районами.

К 2030 году в Минске будут три кольца.

Продолжит свое развитие и городской пассажирский транспорт. В ближайшие 15 лет в Минске планируют расширить сеть трамвайных путей.

Нововведения коснутся и столичной подземки, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Александр Акентьев, главный архитектор УП «Минскградо»:

Четвертая линия метро. Сегодня поставлен ряд вопросов, которые имеют альтернативы. С одной стороны, это связи центра в южном направлении районов Серебрянка и Чижовка. Второе предложение связано со строительством кольцевого направления по трассе второго транспортного кольца Минска.

Поучаствовать в обсуждении будущего города может любой желающий. Многие минчане уже высказали свои предложения.

Александр Акентьев, главный архитектор УП «Минскградо»:

Очень многие высказывания, с которыми довелось уже познакомиться, подтверждают те основные направления, которые мы приняли. Озабоченность, которую высказывают наши горожане, касается главным образом усадебной застройки, связанной с личным благополучием семей. В отношении общественных интересов они главным образом касаются сохранения зеленых насаждений в нашем городе. Вторая очень важная тема для горожан – это тема нашего исторического прошлого.

Минчане:

Меня порадовала новость, связанная с тем, что 70% застройки жилой частного сектора сохраняется в Минске. Потому что мне кажется, что именно эти маленькие частные дома являются своеобразным украшением Минска.

Парковок побольше. Чтобы поменьше было сутолоки в городе, чтобы люди смогли спокойно приехать, поставить машину.

Единственное – не хватает тишины немножко в городе. В частности, в микрорайоне. Поскольку мы живем в микрорайоне «Военный городок», Уручье, в связи со строительством там приличный участок леса убран вдоль кольцевой. Это мы сейчас ощущаем как жители микрорайона, потому что шумно даже ночью.

Можно было бы сохранить эти зеленые зоны, придав им статус охранной природной зоны или охранного парка. Много таких мест в Минске есть, минчане отстаивают их. Таких мест десятки. Я думаю, что главное в эти ответственные моменты, реформы города, ничего не нарушив, сохранить все для наших потомков.

Строят очень много и красиво. Я, например, очень давно не была в Малиновке, не приходилось ездить. А в этом году по кольцевой несколько раз пришлось проехать. И я спрашивала, что это, какой район, какой город. Очень красиво. То есть новые районы строят красиво. И хотелось бы, чтобы смогли сберечь старые районы.

Развивается активно метрополитен, открывают новые станции. Это очень классно, здорово. Хотелось бы, чтобы развивалось в эту сторону больше – строительство метрополитена.

Напомним: обсуждение генплана Минска проходит до 5 ноября по адресу улица Комсомольская, 8.