Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 25 октября: общественное обсуждение Генплана Минска

12 октября стартовало общественное обсуждение Генплана Минска. Эта тема волнует, безусловно, каждого жителя столицы и не только – к этому обсуждению подключились буквально все. Сегодня и мы поговорим об этом в ток-шоу «Что происходит», тоже внесем свою лепту в общественное обсуждение. В студии программы немало гостей, которые по праву являются компетентными в этой области.

Эксперты в студии:

Александр Акентьев, главный архитектор УП «Минскградо»;

Алексей Ваганов, владелец белорусско-английской компании-застройщика «Лада Гарант»;

Жанна Бирич, заместитель председателя Мингорисполкома;

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;

Анатолий Акантинов, член правления ОО «Гильдия маркетологов», эксперт по территориальному маркетингу и имиджу;

Дмитрий Балок, представитель инициативной группы минчан, принимающих активное участие в обсуждении Генплана Минска.

Гости студии:

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района Минска;

Вальмен Аладов, доктор архитектуры, профессор, заслуженный архитектор Республики Беларусь;

Михаил Гаухфельд, заместитель председателя Белорусского союза архитекторов;

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома;

Виктор Шанюкевич, доцент кафедры «Организация строительства и управление недвижимостью» БНТУ;

Сергей Дудкин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

Валерий Куцко, главный архитектор проекта архитектурно-конструкторской мастерской РКП «Институт Белгоспроект», лауреат Государственной премии Республики Беларусь

и другие.

