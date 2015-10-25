Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 25 октября: общественное обсуждение Генплана Минска

12 октября стартовало общественное обсуждение Генплана Минска. Эта тема волнует, безусловно, каждого жителя столицы и не только – к этому обсуждению подключились буквально все. Сегодня и мы поговорим об этом в ток-шоу «Что происходит», тоже внесем свою лепту в общественное обсуждение. В студии программы немало гостей, которые по праву являются компетентными в этой области.
Эксперты в студии:
Александр Акентьев, главный архитектор УП «Минскградо»;
Алексей Ваганов, владелец белорусско-английской компании-застройщика «Лада Гарант»;
Жанна Бирич, заместитель председателя Мингорисполкома;
Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;
Анатолий Акантинов, член правления ОО «Гильдия маркетологов», эксперт по территориальному маркетингу и имиджу;
Дмитрий Балок, представитель инициативной группы минчан, принимающих активное участие в обсуждении Генплана Минска.
Гости студии:
Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района Минска;
Вальмен Аладов, доктор архитектуры, профессор, заслуженный архитектор Республики Беларусь;
Михаил Гаухфельд, заместитель председателя Белорусского союза архитекторов;
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома;
Виктор Шанюкевич, доцент кафедры «Организация строительства и управление недвижимостью» БНТУ;
Сергей Дудкин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;
Валерий Куцко, главный архитектор проекта архитектурно-конструкторской мастерской РКП «Институт Белгоспроект», лауреат Государственной премии Республики Беларусь
и другие.