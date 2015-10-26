«Экспресс ООН» продолжает путешествие по Беларуси: 26 октября мероприятия пройдут в Бресте

Новости Беларуси. «Экспресс ООН» продолжает путешествие по стране. Состав накануне сделал остановку в Бресте. Сегодня здесь в честь 70-летия основания Организации Объединенных Наций пройдут многочисленные мероприятия. Они будут посвящены самым актуальным темам. Например, таким как миграция, экология и здоровье. Свою точку зрения по многим позициям донесут белорусам пассажиры «Экспресса ООН», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рашед Мустафа Сарвар, Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси:

Беларусь является одним из очень, я подчеркиваю, очень активных партнеров по разным направлениям жизни ООН. И Беларусь делает очень много конструктивных предложений в системе ООН. И это партнерство нам нужно, потому что мы нуждаемся в советах, мы нуждаемся в конструктивных дискуссиях.