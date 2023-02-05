В Латвии похитили 350 тыс евро, выделенных на строительство забора на границе с Беларусью

Новости Латвии. В Латвии разгорается скандал: украли деньги, выделенные для строительства забора на границе с Беларусью. Прокуратура обвиняет местных чиновников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.