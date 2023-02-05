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В Латвии похитили 350 тыс евро, выделенных на строительство забора на границе с Беларусью

05 февраля 2023 11:19
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Новости Латвии. В Латвии разгорается скандал: украли деньги, выделенные для строительства забора на границе с Беларусью. Прокуратура обвиняет местных чиновников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии похитили 350 тыс евро, выделенных на строительство забора на границе с Беларусью-1

Дело в том, что руководители Государственного агентства снабжения решили подзаработать: для возведения ограды они закупили дешевую и некачественную колючую проволоку, а разницу попросту прикарманили. Речь, к слову, о немалой сумме – более 350 тысячах евро. Теперь виновные предстанут перед судом. Первое заседание запланировано на конец апреля.

В Латвии похитили 350 тыс евро, выделенных на строительство забора на границе с Беларусью-4

Напомним, строительство забора у наших рубежей началось летом 2022 года. К этому моменту установили около 35 километров ограждения из 149-ти. Местные власти планируют закончить строительство в 2024 году.

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# Коррупция # общество # Фотофакт

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