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В честь кого горит звезда на елизовском кладбище? Команда СТВ открывает неизвестную страницу истории

20 апреля 2024 18:14
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Для команды СТВ уже стало традицией проводить субботник в поселке Елизово Осиповичского района. Два года назад наша телекомпания взяла шефство над неизвестной могилой сестер-партизанок на местном кладбище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О судьбе позабытого памятника в редакцию написала телезрительница. В 2023 году обелиск обновили, монумент приобрел ухоженный вид и стал заметнее, но главная задача – вернуть героям имена, которые рассеялись во времени.

Так в честь кого горит звезда на елизовском кладбище? Подробности в материале Юлии Мычки.

В честь кого горит звезда на елизовском кладбище? Команда СТВ открывает неизвестную страницу истории-1

Два года назад эта неизвестная звезда на кладбище Елизово наделала много шума. Всего одно письмо в редакцию нашего канала бывшей жительницы поселка Зои Ровнейко приоткрыло занавес совсем неизвестной истории времен Великой Отечественной. В строках к СТВ женщина просила обратить внимание на памятник сестер-партизанок на местном кладбище. До этого за могилкой она ухаживала сама – о такой услуге ее лично просила мать девушек. Но из-за переезда и в силу возраста заботиться о могиле больше не может.

Бабушка со школы заботилась о могиле сестер-партизанок. История памятника, который уцелел благодаря неравнодушию.

В честь кого горит звезда на елизовском кладбище? Команда СТВ открывает неизвестную страницу истории-4

Оказалось, о подвиге земляков в Елизово никогда не слышали. Ирина Шкурина в 1970-х годах была начальником военного учетного стола и занималась регистрацией, в том числе и партизан. В списках – больше 300 имен земляков. Но про сестер-партизанок ни слова.

В честь кого горит звезда на елизовском кладбище? Команда СТВ открывает неизвестную страницу истории-7

Ирина Шкурина, жительница Елизово:
Я учет вела. Никаких погибших партизан, расстрелянных, никто о них не рассказывал. Мы не слышали.

Наш телеканал не только рассказал эту историю всей стране, взял шефство над пока безымянным обелиском, но смахнул пыль истории с этого места во всех смыслах. В 2023 году к 9 Мая мемориал обновили, теперь он в граните. Команда СТВ работает здесь на субботниках. Вместо красной металлической звезды о подвиге партизан говорит золотая из латуни.

В честь кого горит звезда на елизовском кладбище? Команда СТВ открывает неизвестную страницу истории-10

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Хотелось бы, чтобы эта звезда у нас сияла, издалека привлекала к себе внимание, чтобы люди помнили, проезжая. Есть звезда, мы помним о тех погибших, о том подвиге, что совершали партизаны в годы Великой Отечественной войны.

В честь кого горит звезда на елизовском кладбище? Команда СТВ открывает неизвестную страницу истории-13

Свежие цветы, минута молчания, золотая звезда ловит луч солнца. Обелиску не хватает только одного – имен. На протяжении двух лет с момента выхода в эфир первого материала, над их восстановлением усердно работает не один десяток неравнодушных белорусов. В поисках старых фотоальбомов – местные жители в родительских домах обследовали чердаки и подвалы. Своими воспоминаниями в SMS-сообщениях делятся земляки из Канады.

В честь кого горит звезда на елизовском кладбище? Команда СТВ открывает неизвестную страницу истории-16

Я в детстве была 15 минут в этом доме и видела эти фотографии. А моя мама даже жила в этом доме в своем детстве с бабушкой и дедом Павлом и хорошо помнит эти фото.

Судьба, казалось бы, чужих людей сплотила в поисках правды разные поколения: от местных школьников до поисковиков и историков в столице. Больше десятка версий, сотни опрошенных и кропотливая работа в архивах. Те, кто говорит, что это никому не нужно, удивятся количеству комментариев только в социальных сетях под этой историей. Линии разных версий не раз упирались в тупики и грифы секретности, но, кажется, именно сейчас мелькнула надежда – точка в этой истории уже намечается.

«Столько людей включилось в эту поисковую историю» – Александр Осенко о судьбе сестер-партизанок в Елизово.

В честь кого горит звезда на елизовском кладбище? Команда СТВ открывает неизвестную страницу истории-19

Екатерина Забенько, телеведущая ЗАО «Столичное телевидение»:
Работа ведется очень серьезная, кое-что, естественно, уже известно, но понятно: мы работаем как профессиональные журналисты для того, чтобы уже выдать ту информацию, которая на 100 % проверена.

Да, факты вещь упрямая, и всего одна нестыковка может сломать даже самую правдоподобную версию. И пока в мире сносят памятники советским воинам, мы ворошим старые семейные альбомы в поисках правды и открываем новые имена наших героев. Они – фундамент истории, на которой держится все.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Осенко # Екатерина Забенько # Юлия Мычка

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