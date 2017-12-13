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В Городище установили камень с памятной датой – 470 лет со дня основания деревни

13 декабря 2017 18:17
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Новости Беларуси. У деревни Городище Минского района в 2017 году знаковая дата – 470 лет со дня основания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Городище установили камень с памятной датой – 470 лет со дня основания деревни-1

Камень с изображением памятной даты установили в центре села. Благоустроить Городище жители стараются своими силами. Несколько лет назад восстановили местную церковь, сейчас в ней каждую неделю идет служба. Помогают населению и власти: вместе высадили дубовую, липовую и рябиновую алле, возвели деревянный детский городок.

В Городище установили камень с памятной датой – 470 лет со дня основания деревни-4

В Городище установили камень с памятной датой – 470 лет со дня основания деревни-6

Вячеслав Слатвинский, председатель Совета уполномоченного территориального общественного самоуправления «Наше Городище»:
Населенный пункт образован путем стягивания сюда хуторов. То есть дома, которые в округе были, их перетягивали сюда  и восстанавливали. Таким образом деревня Городище после войны восстанавливалась. Раз в четыре года мы проводим общее собрание. У людей есть свои злободневные вопросы, у нас есть просьбы к жителям.

В Городище установили камень с памятной датой – 470 лет со дня основания деревни-9

Когда-то на этих возвышенностях была барская усадьба, а вокруг реки Менки – она, кстати, была тогда судоходной – вели торговлю. Сегодня в деревне около 350 дворов. У каждого свое хозяйство. Но никто из молодых жителей традиций не забывает: праздники встречают вместе.

# общество # Фотофакт # Жизнь за городом # Вячеслав Слатвинский

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