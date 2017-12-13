В Городище установили камень с памятной датой – 470 лет со дня основания деревни

Новости Беларуси. У деревни Городище Минского района в 2017 году знаковая дата – 470 лет со дня основания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Камень с изображением памятной даты установили в центре села. Благоустроить Городище жители стараются своими силами. Несколько лет назад восстановили местную церковь, сейчас в ней каждую неделю идет служба. Помогают населению и власти: вместе высадили дубовую, липовую и рябиновую алле, возвели деревянный детский городок.

Вячеслав Слатвинский, председатель Совета уполномоченного территориального общественного самоуправления «Наше Городище»:

Населенный пункт образован путем стягивания сюда хуторов. То есть дома, которые в округе были, их перетягивали сюда и восстанавливали. Таким образом деревня Городище после войны восстанавливалась. Раз в четыре года мы проводим общее собрание. У людей есть свои злободневные вопросы, у нас есть просьбы к жителям.