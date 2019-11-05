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Минск готовится к Новому году. Чем удивят световые дизайнеры?

05 ноября 2019 14:30
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Новости Беларуси. Почти 5 тысяч гирлянд. Новогоднюю праздничную иллюминацию в столице можно будет оценить уже 15 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск готовится к Новому году. Чем удивят световые дизайнеры?-1

Встречать 2020-й Минск будет в обновлённом наряде. Огни зажгутся на Партизанском проспекте, световые мотивы появятся на Казинца. Изменится композиция огней на ёлке у Дворца спорта.

Минск готовится к Новому году. Чем удивят световые дизайнеры?-4

Изюминкой станет инсталляция на площади Государственного флага.

Минск готовится к Новому году. Чем удивят световые дизайнеры?-7



Александр Воробцов, главный инженер УП «Мингорсвет»:
У нас в этом году прошла такая масштабная реконструкция проспекта Независимости. Мы ушли от растяжек через проспект со светодиодными лампами.

Будет выполнена установка на опорах наружного освещения иллюминационных объемных и плоскостных конструкций.

Минск готовится к Новому году. Чем удивят световые дизайнеры?-10

Минск готовится к Новому году. Чем удивят световые дизайнеры?-12



Всего сказочную атмосферу в городе будут создавать более 200 различных конструкций. Порадуют глаз более миллиона световых элементов.

# Новый год # общество # Александр Воробцов # Фотофакт

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