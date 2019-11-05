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«ГАИ настоятельно рекомендует водителям заранее переобуть свой автомобиль, не дожидаясь 1 декабря»

05 ноября 2019 12:18
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Новости Беларуси. В ноябре погода в любой момент может показать холодный нрав. Гололед и снег – то к чему в осеннем сезоне должны уже сейчас готовится автовладельцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«ГАИ настоятельно рекомендует водителям заранее переобуть свой автомобиль, не дожидаясь 1 декабря»-1

ГАИ напоминает, что по правилам дорожного движения водители обязаны использовать зимние шины с 1 декабря по 1 марта. Однако строгие рамки безопасности устанавливают именно погодные условия.

«ГАИ настоятельно рекомендует водителям заранее переобуть свой автомобиль, не дожидаясь 1 декабря»-4

Екатерина Сильченко, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома:
При снижении температуры воздуха до 7 градусов стандартная летняя резина подвержена отвердению, которое заметно уменьшает коэффициент сцепления с дорогой. Это грозит тем, что автомобиль может легко занести.

ГАИ настоятельно рекомендует водителям заранее переобуть свой автомобиль, не дожидаясь 1 декабря.

Это касается как легкового, так и грузопассажирского транспорта, а также автобусов массой до 5 тонн. К такой резине есть и свои требования.

«ГАИ настоятельно рекомендует водителям заранее переобуть свой автомобиль, не дожидаясь 1 декабря»-7

# Автомобили # общество # екатерина сильченко # Фотофакт

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