Минск – город колонн: где в столице расположен Парфенон и на какой площади можно изучать типы колонн

Минск – город колонн. Как роскошная брошь на платье, эта деталь украшает дома и всегда привлекает внимание.

База, ствол и капитель – за каждой колонной свое время и характер. Красота и конструктивная роль – два в одном. Они держат портики, ограждают балконы и террасы.

Послевоенная столица – время расцвета пышных колонн, до сих пор они радуют красотой и отличным качеством.

Дело в том, что их строительство – целая наука. Мастера должны были обладать высокими знаниями в пропорциях и рисунке.

Создавали специальные бригады и артели, где отливали колонны. Архитекторы тех времен умело использовали разные типы ордеров и создавали шедевры.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Есть ионический ордер. Глядя на капитель ионического ордера, мы увидим закругленные элементы – уники. По таким завиткам. В Минске очень активно использовался коринфский ордер – пышный с растительными элементами, листьями аканта. Композитный ордер когда используется, и ионический, и коринфский, сочетаются в своих элементах. Дорический ордер – простой и аскетичный.

Академия наук – яркий пример совершенной архитектуры и оригинальных колонн.

Кажется, автор проекта Иосиф Лангбард мыслил вне времени, и здание родом из 30-х будет оставаться стильным и современным еще для многих поколений.

Колоннада соединяет два корпуса Академии наук. Посмотрите, это не прямая линия, а полукруг. Брутальные колонны представляют чистые стволы без традиционных капителей и базы. Архитектор объединяет два ряда колонн сверху массивным аттиком. Вы как будто находитесь под крышей и становитесь частью пространства.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Для меня это ощущение, как будто ты находишься в неком парадном зале, но который находится снаружи. В тоже время Лангбард использует ионический ордер пилястр на фасаде здания. Мы проходим через суровые колонны, подходим к фасаду, который уже декорирован классической пилястрой. Что интересно, по проекту Иосифа Григорьевича между колоннами была предложена установка скульптур.

На проспекте Независимости, 43 можно найти дом с особенными колоннами. Его наряд не вписывается в послевоенный стиль сталинского барокко.

Архитекторы Якушко и Брегман подчеркивают углы здания массивными спаренными колоннами. Лаконичная форма и простой капитель в виде плиты – не классический, но пример дорического ордера. Вертикальные опоры поддерживают и трогательную соединительную галерею. Она создает для зрителя ощущение внутреннего пространства и тепла, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Встретить миниатюрную колонну можно и при входе в подъезд. Архитекторы тех времен играли с колоннами, как с конструктором.

Различные фасоны колонн можно изучать на площади Победы. Эти здания вблизи парка Горького построили в начале 1950-х годов по идее архитекторов Барща и Аранаускасы.

Овальные окна и пинакли в верхней части, воздушная нарядная арка внизу, а на контрасте – грубые колоритные колонны. Пышный декор с растительным орнаментом – это коринфский ордер.

Отправляемся к прекрасной арке 1952 года.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Верхняя часть – капитель – относится к дорическому ордеру. Они создают своеобразное пространство. Ты поднимаешься по ступени и оказываешься в таком очень уютном и приятном для нахождения пространстве. Более того, у тебя есть возможность и посмотреть на проспект, и в то же время ты можешь войти во двор, уютный двор 50-х годов, и окунуться в атмосферу того времени. Эта арка завершена красивым элементом: рог изобилия – это время. Каждый архитектурный элемент в зданиях подчеркивает время.

Дух античности и богатый декор. Столичный Парфенон можно найти на центральной площади города. Иначе Дворец культуры профсоюзов не назовешь.

Он появился здесь в 1954 году по проекту архитектора Владимира Ершова.

Все стены обрамлены помпезными колоннами, а здание насыщено советской атрибутикой, скульптурами. Традиционная конструкция – база, ствол, капитель и композитный ордер – вот чем уникальны и примечательны эти мощные вертикали. Колонны украшают сверху изящные листы аканта и трогательные завитки.

Невероятный кессонный потолок и окружение огромных колонн. Вы как будто находитесь в роскошной галерее с видом на центральный проспект.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Это встреча всех колонн, которые, казалось бы, мог использовать архитектор в здании. Он использовал максимум, фасадов даже практически не видно.

Справа от него находится Дворец Республики, который построен уже гораздо позже. И мы тоже видим, что здесь используются в архитектуре колонны. Но это другое время, другая эпоха.

Приходите на эту площадь и смотрите, изучайте, каковы типы колонн в нашем городе.

В-образные колонны – совершенно иной стиль, продиктованный временем. Гостиница «Турист» на Партизанском проспекте была построена в 1974 году по задумке архитектора Льва Погорелова. И это другой стиль мышления без основ классики.

Массивные колонны держат 14 этажей. Но, что удивительно, автор не делает их плоскими, а создает изгиб.

Минск славится не только сталинским ампиром и зданиями с пышными колоннами из бетона. Прогуливаясь по улице Обойной, можно здорово удивиться. Этот жилой дом появился здесь еще в конце XIX века и уникален своими деревянными колоннами. Они напоминают веранду старинной усадьбы. Другой формат в родном городе.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Они нарушают все правила, которые существуют в классической архитектуре, в конструкции колонн. Капитель заменена просто пластинами, но в этом тоже есть своя простота, ирония, чувство юмора человека, который проектировал это здание.

Авторское прочтение классики – и в этом ценность архитектуры 30-50-х годов для истории. История колонн в Минске насыщенна и разнообразна. Все они играют ведущую роль в архитектурном сценарии, к которому мы еще обязательно вернемся.