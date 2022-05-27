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«Минск-Арена» станет площадкой для «Последнего звонка». Чем удивят выпускников в 2022-м?

27 мая 2022 14:38
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Новости Беларуси. В столице впервые пройдет масштабный городской праздник «Последний звонок», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он стартует 30 мая у стелы «Минск – город-герой».

«Минск-Арена» станет площадкой для «Последнего звонка». Чем удивят выпускников в 2022-м?-1

В Год исторической памяти и в день окончания учебного года более двух с половиной тысяч учащихся 11 классов возложат к 45-метровому монументу цветы. Тем самым почтут память тех, кто отдал жизнь за освобождение столицы и всей Беларуси. Планируется, что это станет доброй традицией. Далее главной городской площадкой празднования будет «Минск-Арена». Здесь последний звонок прозвенит для всех столичных выпускников – это 11 000 юношей и девушек. Для них организуют концертную программу с множеством сюрпризов и волнительных моментов. Праздник запомнится каждому.

«Минск-Арена» станет площадкой для «Последнего звонка». Чем удивят выпускников в 2022-м?-4

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Мы приглашаем абсолютно всех выпускников 11 классов, для них подготовлена очень интересная программа, ну и, конечно же, дискотека. Поэтому я очень надеюсь, что это мероприятие, которое мы готовим со всей душой, выпускникам понравится.

Подготовят красочные тематические фотозоны, стилизованные интерактивные площадки. На каждом этаже «Минск-Арены» будут работать торговые точки.

# Последний звонок # общество # Наталья Проскурова # Фотофакт

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