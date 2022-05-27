«Минск-Арена» станет площадкой для «Последнего звонка». Чем удивят выпускников в 2022-м?

Новости Беларуси. В столице впервые пройдет масштабный городской праздник «Последний звонок», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он стартует 30 мая у стелы «Минск – город-герой».
Новости Беларуси. В столице впервые пройдет масштабный городской праздник «Последний звонок», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он стартует 30 мая у стелы «Минск – город-герой».
В Год исторической памяти и в день окончания учебного года более двух с половиной тысяч учащихся 11 классов возложат к 45-метровому монументу цветы. Тем самым почтут память тех, кто отдал жизнь за освобождение столицы и всей Беларуси. Планируется, что это станет доброй традицией. Далее главной городской площадкой празднования будет «Минск-Арена». Здесь последний звонок прозвенит для всех столичных выпускников – это 11 000 юношей и девушек. Для них организуют концертную программу с множеством сюрпризов и волнительных моментов. Праздник запомнится каждому.
Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Мы приглашаем абсолютно всех выпускников 11 классов, для них подготовлена очень интересная программа, ну и, конечно же, дискотека. Поэтому я очень надеюсь, что это мероприятие, которое мы готовим со всей душой, выпускникам понравится.
Подготовят красочные тематические фотозоны, стилизованные интерактивные площадки. На каждом этаже «Минск-Арены» будут работать торговые точки.