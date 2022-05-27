«Минск-Арена» станет площадкой для «Последнего звонка». Чем удивят выпускников в 2022-м?

В Год исторической памяти и в день окончания учебного года более двух с половиной тысяч учащихся 11 классов возложат к 45-метровому монументу цветы. Тем самым почтут память тех, кто отдал жизнь за освобождение столицы и всей Беларуси. Планируется, что это станет доброй традицией. Далее главной городской площадкой празднования будет «Минск-Арена». Здесь последний звонок прозвенит для всех столичных выпускников – это 11 000 юношей и девушек. Для них организуют концертную программу с множеством сюрпризов и волнительных моментов. Праздник запомнится каждому.