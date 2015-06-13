Минск: 13 июня в Верхнем городе проходит уличный фестиваль

Новости Беларуси. Танцы в городе. В Минске около Ратуши 13 июня царит историческая атмосфера. Верхний город превратился в творческую площадку, на которой выступают уличные музыканты, представители клубов исторической реконструкции, проводятся мастер-классы по сломоплетению, резьбе по дереву и художественному искусству.

Концерты здесь будут проходить каждые выходные.

На них выступят ведущие белорусские и зарубежные коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.