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Минск: 13 июня в Верхнем городе проходит уличный фестиваль

13 июня 2015 14:36
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Новости Беларуси. Танцы в городе. В Минске около Ратуши 13 июня царит историческая атмосфера. Верхний город превратился в творческую площадку, на которой выступают уличные музыканты, представители клубов исторической реконструкции, проводятся мастер-классы по сломоплетению, резьбе по дереву и художественному искусству.

Концерты здесь будут проходить каждые выходные.

На них выступят ведущие белорусские и зарубежные коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летний музыкальный туристический сезон продлится до 13 сентября. 

# общество # Отдых

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