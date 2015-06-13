Велобум в Беларуси: с чем он связан и почему белорусы все еще предпочитают «двухколесные иномарки»

«Аист» – еще и легендарный велосипед (в прошлом). Советский велосипед. Хотя и сегодня белорусские роверы делают попытки катиться, не отставая от времени, но, как подсчитала наш корреспондент (не претендуя на истину в последней инстанции), счет – 25:2 в пользу «двухколесных иномарок». Но чьи бы педали ни крутили белорусы и гости страны, главное, что здоровое занятие прочно входит в жизнь и даже изменяет жизнь многих. Смотрим репортаж Татьяны Ревизоре.

Тренд, эко-спорт и больше, чем просто хобби. Велосипед, как доказывает жизнь, способен объединить не только единомышленников, но даже и судьбы. Эти кадры мы показывали вам три года назад. Именно тогда в Гродно отыграли первую велосвадьбу. Ирина и Дмитрий познакомились во время прогулки на двухколесных, поэтому и в вопросе кортежа определились сразу.

А это семья Левкевич уже спустя три года. Вело-хобби супруги не запускают, а пополнение в семье – лишь новый стимул. Полуторагодовалую Дашу держаться в седле пока еще трехколесного железного коня папа и мама учат в тандеме.

И кто поспорит с тем, что этому здоровому увлечению все возрасты покорны. Такую тенденцию отметил и Александр Лукашенко во время ежегодного обращения к белорусскому народу и Национальному собранию.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

И молодежь, и парни, и по трое, по пятеро на этих велосипедах. Они едут туда, назад. Возьмите эти велодорожки, которые с Ладутько построили в Минске. Они все сегодня загружены. Даже глава нашей католической церкви с большим удовольствием не только в мини-футбол играет, но и на велосипеде ездит. Хотите быть здоровыми – крутите педали.

На открытии официального велосезона-2015 Тадеуш Кондрусевич был в первых рядах. Не равнодушен к велоспорту и сам президент Лукашенко.

Впрочем, поклонников такого эко-транспорта среди ведущих политиков немало. Вот, к примеру, мэр Лондона только так и добирается на работу. Не отстает и действующий премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Серьезно подошел к активному отдыху экс-президент Франции Николя Саркози. Не расстается с «железным конем» и «железный» Арни.

Не менее горячо велоспорт любят в Эквадоре. Среди фанатов такого способа передвижения – президент страны, министры и дипломаты.

Посол Эквадора в Беларуси – велолюбитель со стажем. График работы у дипломата плотный, но в выходной день для полезного хобби всегда найдется время. Тем более за приятным занятием можно поискать и глубокую философию.

Карлос Ларреа Давила, посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Велосипед – это тренажер не только для тела, но и для духа. Велоспорт помогает укрепить такие качества, как устойчивость, выносливость, мужество, определенность. Важна и аккуратность, ведь нужно следить за тем, чтобы были накачаны колеса и велосипед находился в соответствующем состоянии. Перечисленные мною умения необходимы в том числе и дипломату. Это умение управлять и даже умение контролировать себя.

Кстати, в районе места съемки находится начальная точка самой протяженной велодорожки Минска. Ее длина – 27 километров. Ведет путь от водохранилища Дрозды до Чижовского.

Евгений Хоружий, председатель ОО «Минское велосипедное общество»:

Минск уже становится очень велосипедным. На одном переходе могут встретиться 10-15 велосипедистов. И это совсем не на велодорожке.

Евгений – главный велоактивист столицы. За плечами у него более 60 тысяч накатанных километров. Это как обойти всю землю и отправиться во второй такой же поход. Впрочем, для него хобби – и дело жизни. Уже который год Евгений – один из основных инициаторов развития инфраструктуры для любителей двухколесников.

Евгений Хоружий, председатель ОО «Минское велосипедное общество»:

Сейчас будет строиться новый квартал. «Новая Боровая» называется. Вот там (мы работали с проектировщиками) будут велодорожки почти как в Амстердаме.

Велобум не мог не подстегнуть и частный бизнес. Вот, к примеру, столичное велокафе: мастерская, прокат, чай, кофе, кухня и даже место отдыха. Впрочем, руководитель проекта признается, что вовсе не коммерческий интерес был основным двигателем.

Евгений Коктыш, руководитель проекта:

В общем-то, это рентабельно как и обычное летнее кафе. Не более того. Просто мы немножко отошли от формата и поддерживаем направление именно для велосипедистов как точки сбора, как места общения.

Выросло в последнее время и количество велопрокатов. Эта точка профилируется исключительно на отечественном бренде. Среди клиентов немало иностранцев.

Юрий Лученок, инструктор-методист отдела спортивно-массовой работы СС «Велодром»:

Приезжала группа известных конькобежцев во главе с канадским олимпийским чемпионом. И они у нас брали велосипеды на неделю на прокат, чтобы им удобно было добираться – они снимали квартиру. В принципе, они катались каждый день, отзывались хорошо.

Мубарис Якубович – профессор из Баку – в велопрокате гость почетный. В Минск азербайджанский хирург прилетел на встречу с белорусскими коллегами. А вот свободное время доктор посвящает велопрогулкам и уже готов вынести вердикт белорусской марке.

Мубарис Алиев, профессор, хирург (Азербайджан):

Очень хороший велосипед, как будто для меня. Мы с ним уже подружились. Я во многих европейских странах был, там тоже велосипеды есть. Скажу вам, что не отстает, может, даже лучше. Я уже отправил в социальные сети, как по улицам Минска катаюсь – товарищам понравилось.

Набережная реки Свислочь – один из самых популярных веломаршрутов столицы. За час здесь может проехать несколько сотен человек.

Однако кто из них предпочитает велосипеды отечественной марки? Давайте проверим.

Засечем контрольные 15 минут и подсчитаем, какое количество велосипедов белорусского производства проедет здесь за это время. Мы насчитали всего два белорусских велосипеда, при этом «двухколесных иномарок» в 25 раз больше.

И во многом такая непопулярность связана со стереотипами в отношении линейки белорусских велосипедов. А ведь стоимость последних отличается от импортных аналогов в выгодную сторону.

Кирилл Грибовский, директор по продажам магазина спортивных товаров:

Реклама – это в принципе двигатель любых продаж. Многие покупатели не связывают отечественные велосипеды именно с горными. В основном привыкли их видеть как «раскладушки» либо «взрослики». У нашего производителя есть порядка восьми моделей горных велосипедов, которые достаточно хорошие для своей ценовой категории.

Впрочем, встречаются и уникальные белорусские экземпляры.

Николай Бузук, изобретатель:

Этот велосипед предназначен для езды по глубокому снегу – это белорусский фет-байк. И по воде, вне зависимости от глубины.

Над своим чудо-байком Николай работает второй год. Изобретатель уверяет: велосипед сможет покорять даже болотистую местность. И все это благодаря надувным турбинам, которые крепятся к рамам. Диковинка даже успела пройти водный тест-драйв, где уже неплохо показала себя. Впрочем, для заядлого велолюбителя Николая этот проект не первый и уж точно не последний.

Николай Бузук, изобретатель:

Велосипедов очень много, но универсального среди них нет и все велосипеды разные. Некоторые над нами смеются, говорят, что «он изобретает всю жизнь велосипед». Это, с одной стороны, смех, с другой – каждому свое. Вот мне нужен был такой, и нигде такой купить невозможно, потому что эту вещь придумал я и делаю ее я. Она будет позиционироваться для меня и еще нескольких таких чудаков.

В планах у Николая еще не одно чудо техники, а вот профессор из Баку решил еще раз вернуться за уже проверенным белорусским образцом. Продолжит изучать веломаршруты столицы и посол Эквадора. Не остановится развивать инфраструктуру велоактивист Евгений. А маленькая Даша будет тренироваться крутить педали. Пока медленно, но с каждым днем все увереннее.

Ведь как когда-то сказал великий Энштейн, кстати, тоже известный велолюбитель, «жизнь – как вождение велосипеда: чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться».