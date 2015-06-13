Минская улица Карла Маркса в XIX веке: элитная Подгорная, писательский дом, музей каторги и ссылки и джаз

XIX век. Улица Карла Маркса. Тогда – Подгорная. Свое имя она получила из-за возвышенного рельефа. Это была элитная улица Минска. Жить здесь было не только престижно, но и комфортно: она имела хорошее освещение, водопровод, а отдельные жители-счастливчики владели телефоном.

Уже тогда Подгорная была застроена многоэтажными каменными домами и окружена тополями. Минчане любили вечером прогуляться по этой улице.

Правда, современники отмечали ужасное состояние дороги. Ситуацию спас случай: однажды на проезжей части перевернулась ассенизаторская бочка и ее содержимое разлилось по незамощенной мостовой. Городским властям ничего не оставалось, как привести дорогу в порядок и замостить улицу.

Со второй половины XIX века Подгорная начала застраиваться зданиями, учреждениями, личными особняками и доходными домами.

Татьяна Долгач, экскурсовод:

Предисловием к этой пьесе по праву является Александровский сквер, который был открыт в 1870 году. Получил свое название в честь часовни Александра Невского, которая стояла когда-то в уголочке этого сквера, однако в 30-е годы была уничтожена большевиками.

Как известно, «Мальчик с лебедем» – старожил среди фонтанов Минска. В 2015 году ему исполнилось 141 год.

Наконец-то этой весной после долгой реконструкции фонтан снова ожил в каскадах струй и радует минчан своей красотой.

Дом по адресу Карла Маркса, 36 славится своей литературной жизнью, его называют писательским. В нем на протяжении многих десятилетий проживали деятели белорусской культуры, литераторы, среди которых – Владимир Короткевич.

Именно в стенах этого дома он писал свой знаменитый детективный роман «Черный замок Ольшанский», а также обсуждал с режиссерами варианты постановки исторической повести «Дикая охота короля Стаха».

Сегодня в этом доме в 24-й квартире живет семья племянницы белорусского классика.

На месте дома по Карла Маркса, 39 в XIX веке находилось здание Минского дворянского депутатского собрания.

Татьяна Долгач, экскурсовод:

Здесь велись родословные книги, выдавались свидетельства о принадлежности к дворянству. Здесь же находился довольно приличный, богато украшенный концертный зал, правда, небольшой. Когда-то здесь дебютировала очень известная великая актриса Мария Савина. С 1925 года здесь работал музей каторги и ссылки и здесь находился атеистический уголок, поэтому посетители этого сооружения могли познакомиться с новшествами советской жизни. И здесь же, в фойе этого здания, находилась самая большая скульптура Ильича работу Грубы. На литературных вечерах в этом здании часто выступали Янка Купала и Якуб Колас.

Дом по Маркса, 34, хоть и в сильно перестроенном виде, но все-таки живет в современном Минске. Во время Великой Отечественной войны здесь находился штаб западного фронта и бывали известные генералы российской армии, среди них – Антон Деникин, а также Николай Духонин – последний главнокомандующий российской армией.

На месте, где сегодня располагается Республиканский дом молодежи, в 20-30-е годы XX века находилось совершенно иное здание, известное как Дом колхозника, или Дом крестьянина.

Здесь были библиотека, столовая, общежитие, большой концертный зал на 400 мест и музей, в котором проводили экскурсии по методам увеличения производительности сельского хозяйства.

Впоследствии в здание перебрались республиканские власти – Центральный комитет Коммунистической партии Беларуси. Однако жизнь дома была недолгой.

В 1944 году в момент отступления немцы его взорвали. В 1953 благодаря проекту архитектора Заборского на его месте появилось парадное здание в стиле сталинского ампира – Дом для Ленинского союза молодежи. Преемственность сохранилась. Сейчас здесь Республиканский дом молодежи.

А в известном здании филфака на Карла Маркса, 31 в 30-х годах прошлого века были организации другого характера.

Татьяна Долгач, экскурсовод:

В этом здании, которое появилось здесь в 1937 году, в советские времена находилась Высшая школа партийности, а до этого, в 1935 году, на этом месте находился образцовый магазин. В нем было четыре отдела: кондитерский, булочный, рыбный и молочный. И, что интересно, при этом магазине работал кафетерий. Странно для советского времени, что кафетерий работал с 9 утра до 2 часов ночи. Так минчане могли здесь проводить время, задержавшись где-нибудь на прогулке.

Прекрасный дом по Карла Маркса, 18 родом из XIX века. Живописные фронтоны и балкончики придают ему особый шарм. Здесь находился бактериологический кабинет Витольда Камоцкого, где тестировали воду из всех водоемов города.

Кроме того желающие минчане могли проверить качество воды в своих домах.

В 21-м доме по Карла Маркса когда-то находился известный доходный дом Крюгера и магазин Барсука, где продавали инструменты для цветочной промышленности.

Особенная история и у места, где сейчас находится здание «Белэнерго». Величественная архитектура сталинского ампира – яркая визитка культурной Карла Маркса.

Здание появилось здесь в 1955 году. В XIX веке на этом месте останавливались туристы. Здесь находилась известная роскошная гостиница «Брестоль» на 14 мест. Она работала по принципу «все включено», проживание здесь было весьма дорогим.

Из окон Подгорной, 17 звучали стихи Есенина, здесь ставили пьесы Островского и проводили выставки художники-передвижники. В начале XX века тут действовало общество любителей изящных искусств, которое объединило поклонников театра и литературы. Они издавали просветительские листки, инициировали строительство памятников, поздравляли Толстого с 75-летием. Но славится это здание еще и тем, что до войны здесь размещалась Белгосфилармония.

Татьяна Долгач, экскурсовод:

Здесь же был образован первый джазовый оркестр на территории города Минска, на территории БССР. Руководил этим оркестром человек, которого назвали белым Луи Армстронгом. Это был Эди Рознер. Действительно, выдающийся импровизатор. Существует целая легенда по этому поводу. Говорят, что в 1946 году в Сочи Эди Рознер и его оркестр выступали абсолютно перед пустым залом, единственным слушателем был сидевший в зашторенной ложе Иосиф Виссарионович Сталин. И концерт ему понравился. Однако, спустя год, весь джаз в Советском Союзе был запрещен и джазовый оркестр был собран Эди Рознером уже на Колыме, в лагерях. Но, тем не менее, с 1930 годов по 1946-й именно это здание являлось центром белорусского джаза, а Минск был столицей советского джаза.

Жаль, мы не можем прогуляться по Подгорной и послушать орган в изысканном дворце графа Чапского. Советская история не уберегла многие шедевры этой центральной улочки.

Но очарование сохранившейся старинной застройки, брусчатые спуски и живописные скверы – все это делает улицу особенно привлекательной для прохожих, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.