Отдых в Минске. Как горожане отдыхают и где проводят свободное время?

Летний город. Теплый, зеленый, многолюдный. Кто-то отдыхает в тени деревьев, кто-то прогуливается по любимому парку или скверу, кто-то спешит на работу. Это время, когда природа дает нам возможность устроить свой досуг разнообразно и весело, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Узнаем у минчан, как они отдыхают и где проводят свободное время?

Минчане:

В парке Горького, Челюскинцев, на озере Вяча.

Пока такого нет, в поисках.

Минское море в основном. Если получается. И дача у друзей.

Летом по Беларуси отдыхать – очень красивые места.

В парках очень классно, очень много хороших фонтанов. Парк Победы хороший.

Ботанический сад, кстати. От него мы в восторге.

Парк Горького. Там хорошо, свободно, красиво очень.

В выходные всегда активный отдых. Уезжаю через неделю на море отдыхать.

В парке Горького обычно гуляю.

Где-нибудь у озера, где не так жарко.

Наше любимое место – это голубые озера.

Минское море, Вязынка (дача у меня там).

На дачу поеду. Как же без дачи?

Вилейское водохранилище, Цнянка знаменитая, меловые карьеры.

На Дрозды, на Минское море, на Нарочь ездим, отдыхаем.

Как можно побывать в Минске и не пройти по проспекту Независимости. Мы стараемся максимально то, что помещается в наш график перемещения. Пока мы находимся под впечатлением, в восторге. И есть предположение, что с каждым разом это впечатление будет усиливаться.