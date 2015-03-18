Минприроды проинспектировало береговую линию Минского моря: что уже есть и что еще надо сделать?

Новости Беларуси. Для того, чтобы сделать безопасным и комфортным отдых у воды, Министерство природы проинспектировало береговую линию Минского моря. На что обращалось внимание? В основном на состояние пляжей после зимы. Что есть и что еще надо сделать. Во время рейда проверялось все: есть ли контейнеры для мусора, хватает ли кабин для переодевания и оборудованных мангалов. И как решить всплывающую летом проблему стихийной парковки машин.

Полностью благоустроить пляжи, в том числе и остальных столичных водоемов, планируют к середине мая.

О состоянии пляжей на Заславском водохранилище не раз говорил президент прошлым летом. Тогда Александр Лукашенко раскритиковал службы, которые в ответе за благоустройство береговой линии. В том числе и поэтому работа в этой сфере продолжается. Рейд Минприроды – очередной. В машинах – чиновники. Следят за тем, как сохранилось то, что сделали осенью.

Николай Козак, начальник отдела государственного контроля Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Мы перед этим провели семь рейдовых мероприятий. То есть объехали все зоны отдыха, зафиксировали то, что мы увидели и довели тому, кто обслуживает, до устранения и для включения в план. Парковка в неустановленных местах, разведение костров.

Кстати, машины у водоема летом – проблема большая. В прошлом сезоне таким образом грешили три тысячи автовладельцев, и это несмотря на штрафы.

Цена неправильной парковки у водоема (то есть ближе 30 метров от берега) – до 10 базовых – это 1 млн 800 тысяч рублей.

Впрочем, природозащитники настаивают на увеличении суммы, в том числе и за мусор в лесу.

Степан Дубницкий, начальник управления координации контрольной деятельности Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

После 8 Марта, когда мы посещали этот пляж, тут были нарушения, приходилось устранять. Люди устраивали пикники. Были размещены дополнительные контейнеры для отходов населения. Также были устроены дополнительные стоянки для автотранспорта на въезде.

К сезону начали готовиться заранее: на берегу Минского моря уже появились десятки новых беседок, поставили мангалы практически через каждые 10 метров, а также полностью заменили песок на всех пляжах.

Впрочем, эта практика традиционная. Планируется, будут и биотуалеты. Правда, пока неизвестно сколько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Проминский, начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Изготавливаем своими силами 11 беседок, появится порядка 6-7 комплектов лесной мебели. Сейчас непосредственно предприятие занимается уборкой сухостойных ветровальных деревьев. Уже более активная фаза по благоустройству зон отдыха будет в апреле.

Не оставят без внимания и остальные минские водоемы. Там тоже работа идет полным ходом. Причем подобные проверки природозащитники будут проводить каждую неделю вплоть до лета. А в сезон – и того чаще.

Всю работу по наведению порядка планируют закончить к 18 мая.

Еще один важный момент. Эту беседку поставили здесь в конце прошлого летнего сезона. Естественно, целую. Теперь здесь не хватает пяти досок. Они, предположительно, пошли на розжиг костра на мангале, который тоже, к слову, купило и поставило здесь за свои деньги лесопарковое хозяйство. Так что каким будет нынешний летний сезон, люди, которые наводят здесь порядок, говорить не берутся.