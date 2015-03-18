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День внутренних войск отмечают 18 марта в Беларуси

18 марта 2015 11:25
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Новости Беларуси.  Долг, честь, Отечество. В Беларуси сегодня, 18 марта, День внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Охрана общественного порядка, кинологическая подготовка, конвоирование, уничтожение взрывчатых веществ – вот далеко не полный перечень тех задач, которые выполняют служащие этих войск. А созданы они были 18 марта 1918 года в Витебске из числа 23 добровольцев конвойной стражи.

Внутренние войска – это мощная силовая структура, которая обеспечивает поддержание законности и правопорядка в стране.  

18 марта в войсковых частях и соединениях прошли торжественные мероприятия.

Олег Смоляк, командир войсковой части №5448 внутренних войск МВД Республики Беларусь:
Сегодня 97-ую годовщину со дня образования внутренних войск в первой бригаде ряд личного состава военнослужащих поощрены и грамотами, и ценными подарками. Задача бригады – оказание содействия органам внутренних дел в охране общественного порядка в столице нашей республики – в девяти районах, чем мы и занимаемся. 

# общество # Праздничные даты # Олег Смоляк

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