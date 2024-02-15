Минприроды готово поддержать экологические инициативы белорусских студентов – Худык

Студенческие инициативы, полезные для сохранения экологического баланса, готово поддержать Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси. Это подтвердил глава ведомства на встрече с будущими синоптиками, геологами и экологами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их готовят в БГУ. Для профильного факультета важно получить оценку – удовлетворяют ли его выпускники основного заказчика кадров. Особенно это актуально в разрезе недавней беседы, состоявшейся во Дворце Независимости на встрече Президента с представителями Республиканского совета ректоров. Важно учить студентов тому, что им понадобится во время последующей работы. Минприроды охватывает полтора десятка направлений деятельности. Ключевые среди них – охрана атмосферного воздуха, водных ресурсов, животного и растительного мира, развитие минерально-сырьевой базы.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Мы очень тесно сотрудничаем сегодня с нашими вузами, с высшим образованием, в том числе с Белорусским государственным университетом. Мы не видим проблем сегодня в специалистах. Безусловно, уже на рабочем месте необходимо адаптироваться к направлению деятельности и некоторые нюансы изучить. Но у нас есть для этого наш, свой центр государственной экологической экспертизы и обучения кадров, где мы эту работу проводим.

На встрече затронули не только вопросы вузовской подготовки. Студентов интересовали также политика и предстоящий единый день голосования. 25 февраля многие из них примут участие в электоральной кампании впервые.