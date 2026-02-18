В Гродненской области призывают военнослужащих запаса в рамках проверки боеготовности

В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил в Гродненской области развернута масштабная работа по сбору и отправке военнообязанных, призванных из запаса. Военный комиссариат региона формирует команды для последующего направления в управление, соединения и воинские части Западного оперативного командования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнообязанные проходят инструктаж, получают экипировку и направляются в подразделения, где им предстоит восстановить навыки по своим военно‑учетным специальностям. Проверяется готовность техники, материальных средств, а также способность подразделений быстро принимать и вводить в строй личный состав.

Руслан Гловацкий, командир механизированной бригады: Выполняются мероприятия по снятию вооружения военно-специальной техники и подготовке ее к боевому применению. В дальнейшем предстоит проведение боевого слаживания с офицерами запаса, выходы в назначенные районы. Занятие района, выполнение мероприятия по инженерному оборудованию, также особое внимание будет уделяться противодействию беспилотным летательным аппаратам. И завершающее – это участие бригады в комплексном тактическом учении.

Виктор Прецкайло, военнообязанный:

Было немножко внезапно, поскольку ровно год назад я закончил срочную службу. Не думал, что так быстро на сборы попаду. В целом нормально. Ничего особо страшного в этом нет. Защищать, конечно, нужно. Это по-любому. На сборах и себя можно проверить. Наверное, тренировки какие-то у нас будут. Может, какой-то марш-бросок, может, какие-то выезды. Интересно.

Такие мероприятия позволяют оценить, насколько эффективно функционирует система мобилизационного развертывания: от своевременного оповещения граждан до их прибытия в пункты сбора, прохождения медицинского контроля и получения необходимого имущества. Особое внимание уделяется слаженности действий всех структур – от местных органов власти до командования частей, которые принимают пополнение. В Министерстве обороны подчеркивают: подобные проверки – плановые и направлены на поддержание реальной боевой готовности армии, чтобы все элементы системы могли работать без сбоев в любых условиях.