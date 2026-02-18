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В Столбцовском районе в 2025-м введены в эксплуатацию три станции обезжелезивания

18 февраля 2026 06:39
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Жители Столбцовского района полностью обеспечены чистой водой. В 2025 году здесь запустили три новые станции обезжелезивания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Столбцовском районе в 2025-м введены в эксплуатацию три станции обезжелезивания-2

Сейчас в районе работают 16 таких станций. Это позволило достичь ключевого показателя госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» – 100-процентного обеспечения населения качественной питьевой водой. Работы по модернизации водопроводных сетей продолжаются. В 2026 году в Минской области планируют их заменить более 70 километров.

В Столбцовском районе в 2025-м введены в эксплуатацию три станции обезжелезивания-4

Ирина Кожемяко, инженер УП «Слуцкводоканал»:
Очень важно заменять сети вовремя, своевременно. Также изготавливают проектно-сметную документацию на введение седьмой скважины на город Столбцы. Есть проект на деревне Погорелое – полностью замена сетей. Разработан на данный момент план график перекладки сетей, очередность в течение года. И на данный момент закупаются материалы, согласно графику.

Также в планах на этот год строительство очистных сооружений в агрогородке Самохваловичи и ввод в эксплуатацию трех водозаборных скважин.

# Вода # питьевая вода

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