Делегация парламента Зимбабве прибыла с официальным визитом в Беларусь

Дружественные отношения углубляют Минск и Хараре. Начался официальный визит в Беларусь парламентской делегации Зимбабве. В Национальном аэропорту минувшей ночью встретили председателя Сената этого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа визита, рассчитанная на несколько дней, выстроена вокруг укрепления партнерства, которое уже охватывает промышленность, сельское хозяйство, медицину, образование и высокие технологии. После церемонии возложения венка к монументу Победы сегодня, 18 февраля, днем в Совете Республики состоятся переговоры. В узком и расширенном форматах стороны обсудят реализацию совместных проектов.

Запланировано подписание Меморандума о сотрудничестве между верхними палатами парламентов. Документ призван усилить политическую основу двусторонних отношений и открыть новые возможности для парламентского контроля за крупными экономическими инициативами – от поставок белорусской техники до совместных программ в здравоохранении и подготовке кадров.

После посещения музея парламентаризма будет культурная программа. Завтра, 19 февраля, акцент сместится на инновации: делегацию ждут в Парке высоких технологий и в «БелЭкспо», где на выставке «Моя Беларусь» представлены ключевые достижения нашей страны за годы суверенитета. В том числе те, что уже используются в совместных проектах с Зимбабве.