Новые направления взаимодействия! Правоохранители Беларуси и Китая обмениваются опытом работы

Опытом работы обмениваются правоохранители Беларуси и Китая. В центре внимания – новые направления взаимодействия. В рамках визита делегации МВД в КНР на базе главного управления общественной безопасности Пекина состоялось знакомство с работой отряда спецназначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его составе 48 подразделений. Основные задачи – предотвращение, пресечение и расследование незаконных и преступных действий, беспорядков, борьба с терроризмом, обеспечение общественной безопасности. Китайских коллег интересуют наработки Беларуси в борьбе с киберпреступностью, тактическая подготовка бойцов наших спецподразделений. Шел разговор и о совместном раскрытии экономических преступлений, обеспечении безопасности проектов программы «Один пояс – один путь». Знакомство с особенностями обучения китайских правоохранителей состоялось во время посещения Пекинской полицейской академии. Министр внутренних дел Беларуси вручил руководителю вуза ведомственную награду и пригласил посетить нашу страну.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Вы правильно сказали, мы друг у друга учимся. Не будем учиться – не будет развития. Поэтому наша награда так и называется – «За взаимодействие».

Любой полицейский, когда ему ставится задача или отдается приказ – победить, играть в футбол – полицейский всегда выполняет. Поэтому я уверен, что у вашей команды очень большое будущее. Есть предложение, я вчера об этом сказал товарищу министру, провести товарищеский матч между полицией Китайской Народной Республики и милицией Республики Беларусь у нас в Минске, на новом стадионе, который был построен именно китайскими товарищами. Ждем в Минске!

Беларусь и Китай тесно и эффективно взаимодействуют в рамках международных и региональных организаций по всему спектру вопросов. Положительный пример партнерства – созданный в 2019 году в индустриальном парке «Великий камень» центр, деятельность которого направлена на обеспечение безопасности его резидентов и сотрудников, оказание содействия в охране правопорядка.