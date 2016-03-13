Минобразования Беларуси установило минимумы баллов по ЦТ-2016

Новости Беларуси. Министерство образования утвердило проходные баллы Централизованного тестирования в этом году. Так называемое нижнее пороговое значение отметок по белорусскому или русскому языкам для абитуриентов составит 9 баллов, на филологические специальности – 19.

Сертификат о прохождении ЦТ не смогут получить те абитуриенты, которые наберут по первому профильному предмету: математике, физике, химии и биологии – ниже 14 баллов; по истории, обществоведению, географии, иностранным языкам – меньше 19.

По второму предмету профильного испытания: математике, физике, химии, биологии – ниже 9, истории, обществоведению, иностранным языкам и географии – меньше 14 баллов.

Нижние пороговые значения отметок централизованного тестирования в вузах Минобороны, МЧС, Госпогранкомитета, на военные факультеты и некоторые специальности, связанные с сельским хозяйством, установлены от 0 до 4 баллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.