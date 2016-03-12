Инструктор по вождению, лесничий и кузнец: как белорусские женщины осваивают мужские профессии

У нас есть еще один видеоряд, основанный на открытках финской художницы, которая рисует забавных старушек, не унывающих от того, что зрелый возраст наступил.

Каждая пора по-своему хороша, и когда вам за 60, за 70 и, может быть, даже за 80 можно говорить: «старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути…» А кто так не может сказать, если даже остается дома, то сидеть сложа руки скучно. Вот и старушки эти, жизнеутверждающие, ведут себя как задорные девчата после трудовой биографии, которая может оказаться непростой (эта трудовая биография) и не совсем женской.

Женский праздник мы отметили 8 Марта, несколько дней назад. Сказал мы, потому что большие выходные были у всех. И все, кому не лень, размышляют сегодня о равных правах женщин и мужчин не только на праздники. Однако же, пока идут споры на гендерную тему, женщины уверенно овладевают мужскими профессиями. Или мы ошибаемся, что они мужские?

Да, вам не показалось: как сейчас преодолеть перекресток, волнуется вовсе не дама, а молодой человек. Кстати, успешный бизнесмен. А вот блондинка рядом – его инструктор.

Владислав Аникеев:

Доверился. Не было у меня никаких предубеждений по отношению к женщинам. На дороге нет мужчин и женщин, на дороге есть водители.

Елена Босякова, инструктор по вождению:

Мы не кричим, мы не курим в машине, объясняем доступно. Если Влад более технически поймет, когда ему объясняют на теории устройство автомобиля и все остальное, девочкам нужно на пальцах объяснить, что такое сцепление, как оно работает. Как кухаркам объясняю: две тарелочки, которые движутся друг к другу.

К шуткам про «водителей в юбках» Елена относится спокойно. Да и мужской сарказм уже давно подзаглох. В то время, как ее дело, пусть на первый взгляд и мужское, уверенно катит по житейским ухабам вперед.

По лесу на каблуках? Легко!

Ирина Константиновна уверенно пробирается через сугробы. Как истинная хозяйка леса, она знает все извилистые тропы и как книгу читает следы на снегу.

В этом наследии вся жизнь и одна запись в трудовой. От простого работника до главного лесничего. А в подчинении – не одна бригада крепких мужчин.

Ирина Фадеева, главный лесничий Логойского лесхоза:

В этом плане мне работать в мужском коллективе проще. Обращаются и за помощью, и за советом. Я готова всегда бежать им на помощь, телефон у меня всегда под подушкой.

Оружие Ирина Константиновна не носит – не положено. На медведя с голыми руками не ходила, но и без того лесных приключений хватает. И если раньше приходилось накручивать километры, то сегодня за всем уследить помогают камеры. В фотоловушки попадаются и браконьеры, и вандалы.

Ирина Фадеева, главный лесничий Логойского лесхоза:

Надо этим жить, надо этим болеть, переживать. Ведь наше дело, если взять по существу, действительно общеполезное.

У лесничего немало других забот. И порой особенно важен именно женский взгляд.

Ирина Константиновна не упускает ни одной детали: от цвета будущих беседок до обеденного меню.

Сама себе тыл и опора. Эта дама ломает все стереотипы.

Кузнец в виде брутального качка с кувалдой в руках, похоже, в прошлом. В ее руках топор или лобзик смотрится куда эффектней.

Оксана Кирилюк, кузнец:

Что самое главное в кузнечном деле? Не сила. Главное понимание и знание предмета, с которым работаешь.

Но в том, что кузнечное искусство требует отличной физической подготовки, убеждаешься сразу. Сложно представить: в прошлом Оксана преподавала бальные танцы.

Оксана Кирилюк, кузнец:

Я пришла в хорошей физической форме. Не забывайте, что прогресс не стоит на месте. Мы имеем молот, он заменяет молотобойца, делает всю тяжелую работу. 80% всей моей работы идет на пневмомолоте.

У Оксаны нет помощников. Она одна укрощает огненную стихию, а из бесформенных кусков железа создает шедевры. От металлических цветков до огромных инсталляций.

Оксана знакомит нас со своими, как она сама называет, домочадцами. Через дорогу от мастерской живут ее четверо любимцев. В будущем конюшню Оксана мечтает превратить в большой приют для лошадей.

Оксана Кирилюк, кузнец:

С пользой пытается прожить большинство, и это зря. Лучше с удовольствием. Ибо жизнь реально одна.

Они уверенно давят на газ и при этом остаются необычайно терпеливыми. С легкостью справляются с самым сложным, проявляя свои самые сильные стороны. И даже в мужских профессиях они остаются настоящими леди.