Во сколько уходят на заслуженный отдых и что делают на пенсии жители европейских и постсоветских стран

О том, как не стареть душой, сохранять здоровье и выглядят бодренькими пенсионеры в других странах. Сюжет, в котором мы расскажем о нюансах пенсионного возраста за рубежом.

Этой женщине 70 лет. Для нее этот возраст стал идеальным, чтобы совершить первый прыжок с парашютом.

Вот Кармен Дель Орефайс. Ей 84 года, и ее морщины, седые волосы украшают обложки знаменитых глянцевых журналов. Много ли вы знаете пожилых женщин, чьи фотографии для пенсионного удостоверения сделаны Норманом Паркинсоном?

Знаменитый британский фотограф Норман Паркинсон – тоже профессионал-долгожитель – сделал ряд снимков в 1975 году для «Vogue» с Джерри Холл, которая, к слову, совсем недавно впервые вышла замуж. Ей 59, а ее избраннику – 84. Руперт Мердок до сих пор работает – управляет огромной медиа-империей, у него 120 газет.

Надо отметить, в Англии, где сыграли свадьбу немолодые молодожены, отношение к старости поменяли на законотворческом уровне. Возраст выхода англичан сегодня на пенсию составляет 60 лет для женщин и 65 – для мужчин. И этот порог будет поэтапно меняться. Сразу – до 66 лет для всех, а потом – к 2020 году – как минимум до 68.

В одной из самых развитых стран мира, Норвегии, планируют выход на пенсию в перспективе в 75 лет для мужчин, а в Дании пенсионный возраст хотят поднять до 67 лет, как и в США. Повысить установленный возраст выхода на пенсию планируют и в Китае.

Про постсоветские страны можно сказать одно: здесь «заслуживают отдых» раньше всех. Факт ухода женщины в 55 лет считается чем-то невиданным. Самая низкая граница пенсионного возраста у Беларуси, России и Узбекистана. В Латвии, к слову, у которой в наследство от СССР достался пенсионный возраст, изменили его до 65. В Польше сейчас на пенсию уходят в 67.