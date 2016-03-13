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Мини-обсерватория, открытая для всех желающих, появится в скором времени в Минске

13 марта 2016 10:58
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Новости Беларуси. В Минске в скором времени появится мини-обсерватория. Это позволит сделать телескопы доступными для всех желающих. Идея принадлежит дирекции Минского планетария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, сегодня астрономы-любители отмечают День планетариев. В мире их  насчитывается около 4,5 тысяч. В Беларуси есть несколько помещений с проекцией звёздного неба. Но для широкой публики доступен лишь один планетарий – в детском парке имени Горького. Появился он полсотни лет назад.

Но интерес к «звёздному» развлечению не угасает и сейчас. Современный тренд – сферическое 3D-кино, однако большинство посетителей все же больше привлекают традиционные экскурсии по ночному небу.

Александр Микулич, заведующий Минским планетарием:
Всегда люди интересуются космосом. Всегда любуются звездным небом. И сейчас не только компьютерный век, но и век космических технологий. Мы видим, что во всем мире развиваются космические технологии, мы познаем окружающую нас Вселенную. Много научных новостей, которые, может быть, не все успевают отследить, но в планетарии можно популярным языком обо всем узнать.

# общество # Космос # Александр Микулич

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