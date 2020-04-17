Минобороны: Военные специалисты, медики провели тренировки по оборудованию изоляторов, зон изоляции

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:

В Вооруженных Силах есть собственная санитарно-эпидемиологическая служба. И, конечно, военные медики тоже следят за ситуацией. Еще несколько недель назад в воинских частях мы провели тренировку. Военные специалисты, медики провели тренировки по оборудованию изоляторов, зон изоляции. То есть они повторили, как это делается на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. На данный момент необходимости в функционировании этих объектов, этих изоляторов нет. Однако мы готовы.

Особое внимание – здоровью участникам предстоящего парада. Ежедневно в воинских частях работают медицинские посты. Военнослужащие и гражданский персонал регулярно проходят осмотр.