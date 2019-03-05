«Начали разламывать и разбирать». Законно ли коммунальщики уничтожили фортепьяно, оставленное в подъезде?

Кто выселил музыкальный инструмент на свалку и по какому праву коммунальщики превратили раритет в щепки, разбираемся в программе «Добро пожаловаться». В семье корреспондента СТВ Владислава Боева произошло ЧП. Прямо из подъезда родительского дома исчез раритетный инструмент! Первой тревогу забила мать журналиста.

Владислав Боев, СТВ:

Ты не представляешь – вынесли пианино! Вынесли – все в шоке, потому что оно не весит 10 кг! Разгневанная женщина поясняет: пропажа – не обыкновенный музыкальный инструмент, а настоящая семейная реликвия. Фортепиано еще полвека назад приобрел её дед, и с тех пор оно трепетно передается из поколения в поколение.

Елена Боева:

Никто и не мог предположить, что это фоно можно продать, выкинуть. Оно передавалось из рук в руки. Оно ценно не столько как фортепьяно, оно ценно непосредственно для нашей семьи. Его пропажа подняла полный бум в нашей семье!

Владислав Боев:

У меня есть младшая сестра. Мы планировали, что она тоже будет заниматься в музыкальном направлении. Она очень сильно расстроилась, и мама вытирала слёзы весь вечер.

Семья недавно переехала в новую квартиру и толком не успела распаковать вещи. Здесь для любимого инструмента места пока не нашлось. Получив разрешение жильцов, женщина временно оставила фортепьяно на первом этаже. Елена Боева:

Если бы нам сказали, что это фортепиано кому-то мешает и его нужно забрать, вывезти – это не проблема. Его бы приехали и забрали. Если бы сказали на следующий день – сделали бы это на следующий день. Для хранения фортепьяно была приобретена специальная пленка-рукав 3 м шириной, которой было полностью герметично упаковано фортепьяно и обмотано со всех сторон скотчем. Потому что предполагалось, чтобы оно сохранялось от пыли, чтобы его не закидывали мусором. Потому что потом оно должно было находиться в квартире, а никак не на свалке.

Чтобы выйти на след любимого пианино, женщина стала трубить во все трубы. Со слов соседей, инструмент приглянулся не кому-нибудь, а сотрудникам ЖЭСа. Елена недоумевает: в подъезд без слёз не войдешь – мусор вывозят раз в неделю, во дворе сплошная грязь, а тут сработали на раз-два!

Елена Боева:

Я связалась с хозяйкой фортепьяно. У неё находятся все документы. Это моя тетя. Она позвонила в этот ЖЭС. Ей конкретно мастер сказал, что да, это мы его вывозили.

Владислав Боев:

Не знаю, какая молния в голову ударила – она решила подмести пыль в подъезде и вымести пианино вместе с ней.

Одна из соседок подтвердила – она своими глазами видела, как сотрудники ЖЭСа варварски уничтожают инструмент! Кому-то из жильцов не нравилось, что пианино занимает столько места в пустом подъезде. А коммунальщики без зазрения совести отправили его под топор.

Соседка:

Утром услышала грохот. Выхожу – тут уже выносят это пианино. Я им пыталась рассказать, что это у нас наверху: «Новые соседи переехали, подойдите к ним». Они сходили – никого не было. И они начали выносить. И не выходя из подъезда, разламывать и разбирать.







Юристы внимательно изучили ситуацию нашей героини. И уже готовы вынести свой вердикт. С одной стороны – женщина нарушила Жилищный кодекс. Хранить вещи в местах общего пользования недопустимо. Однако уничтожать семейную реликвию, по закону, никто не имел права.

Дмитрий Никитенко, адвокат:

Согласно законодательству, запрещается выставлять личные вещи во вспомогательных помещениях. И в рамках возбуждения административного дела и ведения административного процесса, действительно, коммунальщики могли изъять указанную вещь, но при этом должны были её сохранить. В случае вывоза, они должны были непосредственно собственнику указать, куда это вывозится и где оно будет храниться. Или оставить на том же месте, при этом сделать предписание. Кто же устроил настоящую расправу над чужим имуществом? После многочисленных попыток корреспондентов СТВ достучаться до ответственных лиц, нам, всё-таки, удаётся увидеться с начальником организации.

Александр Шам, начальник ЖРЭУ №5 БелЖД:

Комментарии не даю. Корреспондент СТВ:

Вы не можете не дать комментарии. Вы слышали указ Президента? Госчиновники обязаны. Александр Шам:

Обращайтесь в вышестоящие организации. В столичной Дистанции гражданских сооружений про таинственное исчезновение пианино наслышаны!