«Я увидела смс-оповещение, что деньги ко мне не приходят, а уходят». Что делать, чтобы не взломали аккаунт в соцсети?
Как не попасть в ловушку кибермошенников, разбираемся в программе «Добро пожаловаться».
«Друзья познаются в беде», – подумала Вероника Карсакова и тотчас бросилась спасать подругу, попавшую в передрягу в отпуске. Девушка уверяла: деньги – её единственная надежда связаться с родными.
Вероника Карсакова:
Она на тот момент отдыхала за границей. И она написала, что ей срочно нужно перевести деньги на телефон, потому что они у неё закончились, а ей нужно держать связь с мамой, и она попросила, чтобы я ей скинула номер карточки для того, чтобы она смогла туда перевести деньги, а я бы ей положила эти деньги на телефон.
Встревоженная судьбой подруги в далёком Вьетнаме, девушка незамедлительно перевела сумму на указанный счёт. Первое сомнение закралось тут же – уж больно подозрительно выглядела процедура транзакции.
Вероника Карсакова:
Я сфотографировала номер карты и код из трёх цифр, который находится сзади карты. Пришло смс-оповещение на карту, что у меня попытались снять 99 рублей. В результате сняли только 40 рублей. Я увидела смс-оповещение, что деньги ко мне не приходят, а уходят.
Девушка тотчас решила связаться с подругой другим способом – и та мгновенно вышла на связь. Вероника пришла в ужас: пока та беззаботно нежится на пляже, страницу в соцсетях кто-то взломал.
Вероника Карсакова:
Я не первый человек, которого так же обманули с её аккаунта. После этого я позвонила в свой банк и попросила, чтобы карту заблокировали.
Андрей Ковалёв, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Республики Беларусь:
Взлом учётной записи – это, прежде всего, несанкционированный доступ. Возможно, модификация, вплоть до саботажа, как итог – хищение денежных средств. Можно начать как от протокола, вплоть до лишения свободы на 5, 10 лет.
Ситуация, в которую попала минчанка Мария Кирильчик, как две капли воды похожа на историю Вероники Карсаковой. Друг слёзно рассказывал про кражу банковской карты, а сердобольная девушка тут же пришла на выручку.
Мария Кирильчик:
Он просил меня отправить номер карты и срок действия. После чего мне начали приходить смс с кодами, он тоже просил их отправить.
А после – деньги самопроизвольно стали утекать со счёта героини.
Мария Кирильчик:
Я решила проверить баланс карты. С карты было списано 85 рублей. Я в такой ситуации оказалась впервые, хотела помочь, а меня обманули.
Обманутые мошенниками девушки разводят руками – с их доверчивостью и искренним желанием помочь киберпреступники сыграли, действительно, злую шутку. По мнению специалистов, взломать страничку в соцсетях заинтересованный хакер сможет, в среднем, за 20 минут. В два раза больше времени понадобится, если ваш пароль сложнее.
Тимофей Борботько, заведующий кафедрой защиты информации БГУИР:
Несанкционированный доступ к аккаунтам в соцсетях обычно реализуют методом социальной инженерии. То есть, заставить человека принять неправильное решение. Безопасность аккаунта пользователя строится с точки зрения длины пароля и хранения его в секрете. Человек должен помнить о том, что этот самый пароль он должен менять, например, раз в 3 месяца. Пароль должен быть длиной не меньше 8 символов. Ни под каким видом реквизиты платёжных инструментов не передавать. Если такие реквизиты просят, то перед тем, как передать эту информацию, нужно позвонить в банк.
Количество преступлений в Сети растёт из года в год. Только за январь 2019 года правоохранители выявили 480 случаев мошенничества в Интернете. Схема таких преступлений проста: со взломанного аккаунта злоумышленники пишут друзьям жертвы и под разными предлогами выпытывают реквизиты банковских карт, паспортные данные, пароли от платёжных сервисов.
Андрей Ковалёв:
Мошенничество посредством сети Интернет – это самый распространенный вид преступлений не только на территории Беларуси, но и в мире. Возбуждается порядка 5 уголовных дел. Случаев ежедневно регистрируется гораздо больше. На территории Минска порядка 20. Гражданам нужно понимать, что вся та информация, которая размещена о себе или своих родственниках в сети Интернет, она попала туда навсегда, удалить её оттуда практически невозможно. И любой человек ей может воспользоваться.