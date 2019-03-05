«Я увидела смс-оповещение, что деньги ко мне не приходят, а уходят». Что делать, чтобы не взломали аккаунт в соцсети?

Вероника Карсакова:

Она на тот момент отдыхала за границей. И она написала, что ей срочно нужно перевести деньги на телефон, потому что они у неё закончились, а ей нужно держать связь с мамой, и она попросила, чтобы я ей скинула номер карточки для того, чтобы она смогла туда перевести деньги, а я бы ей положила эти деньги на телефон.