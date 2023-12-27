С этой косметикой от Belor Design можно сделать яркий новогодний макияж. Делимся секретами красоты

Ольга Войтенкова, телеведущая:

Близится самая волшебная, прекрасная ночь в году. Каждая девушка уже давно подумала о том, какие салатики будут на новогоднем столе, и, разумеется, занята разработкой и планированием своего идеального образа. Белорусские продукты давно завоевали мое доверие, я готова сегодня поделиться несколькими из них и рассказать о тонкостях идеального макияжа. Передо мной на столе мои любимчики от Belor Design.

Кстати, многие из них заслужили доверие среди профессиональных мастеров, визажистов, стилистов. Вот представьте, что мы уже прошли момент очищения кожи, увлажнения. Мы часто забываем об увлажнении наших куб. Поэтому я приступаю к своему новогоднему макияжу с прекрасного продукта: это маска для губ. Она и позаботится о том, чтобы следующие продукты легли идеально. Это настоящий СПА-уход, не выходя из дома. В составе 70 % натуральных компонентов. В них входит масло оливы, сладкого миндаля, витамин Е, пчелиный воск. И давайте его нанесем. Слушайте, такая мягкая текстура. Пахнет он как какой-то нежный, ягодный йогурт. Кстати, в линейке представлены также скраб и масло для губ.

Что у меня в руках? Естественно, секрет идеального образа – это правильно подготовленная кожа, поэтому я выбрала вот такой новый продукт от Belor Design. Это тональное средство с витамином Е, а также гиалуроновый кислотой и SPF 25. Все тональные средства мы начинаем наносить под челюстную косточку. Медленно мы приближаемся к носику. Помните, что на зоне возле носа, на подбородок количество продукта должно быть минимальным.

Следующий продукт, без которого ваш образ не продержится так долго, как хотелось бы. Речь идет о пудре. Я считаю, что это действительно настоящее открытие человечества. Это рисовая пудра. Она обладает абсорбирующим свойством. Она подходит абсолютно для всех типов кожи. Кстати, несмотря на то, что пудра матирующая, она совершенно не сушит кожу. Попробуйте.

На самом деле вот этот продукт – это бестселлер среди профессиональных визажистов, он есть почти у каждого, потому что продукт отлично пигментирован. Обратите внимание, контур. Это, наверное, тот оттенок, который ищет большинство. Далее хайлайтер, посмотрите, оттенок приближен к оттенку кожи. И он очень легко ложится, мелкие частички. Все девушки знают, что по-настоящему свежим образ делают именно румяна. Это что-то среднее между персиковым и розовым. Вот такой оттенок подойдет абсолютно каждой.

Переходим к макияжу глаз. Вот этот продукт решает две задачи. Так как это жидкие тени, они идеально подойдут как база под рассыпчатые. Кстати, производитель позаботился также о том, чтобы нежная кожа век не страдала от частых макияжей. Поэтому в составе этого продукта масло жожоба, витамин Е и аргановое масло.

Обратите внимание на эти тени. Палетка представлена как в теплых, так и в холодных тонах, поэтому они идеально подойдут девушкам с абсолютно разными цветотипами. У них очень мягкая текстура, они хорошо пигментированы. Представлены как сатиновые, так и матовые оттенки. Кстати, вот этот оттенок я бы назвала «Брызги шампанского». Поэтому, мне кажется, будет уместно нанести именно его.

Не просто бой, а настоящую революцию объявили производители тушей, которые осыпаются и смазываются под глазами. Новая термотушь идеально фиксирует изгиб ресниц, также легко смывается с помощью теплой воды.

Сегодня я выбрала жидкую краску для губ с матовым финишем. Обратите внимание на оттенок, он более приглушенный, универсальный, более нюдовый, тоже сделаем небольшой свотч. Вот такой коричнево-ягодный оттенок. Все как я люблю. Хотя и помада с матовым финишем на губах ощущается очень комфортно и даже не скатывается.