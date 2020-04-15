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В Беларуси увеличили квоты на производство спиртосодержащих антисептиков

15 апреля 2020 14:41
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Новости Беларуси. Квоты на производство спиртосодержащих антисептических и дезинфицирующих средств увеличены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последнее время спрос на них резко возрос и появились перебои с поставками в аптеки.

Показываем, где производят суточный объем антисептиков для рук для всей Брестской области

В Беларуси увеличили квоты на производство спиртосодержащих антисептиков-1

В Беларуси увеличили квоты на производство спиртосодержащих антисептиков-3

Все, что есть в наличии, очень быстро раскупается. По новым нормам, антисептиков в 2020 году произведут 220 тысяч декалитров. Это на 28 тысяч больше, чем планировалось ранее.

Еще значительнее – более чем в три раза – увеличится производство дезинфицирующих средств. Если изначально предполагалось произвести за год 330 тысяч декалитров, то теперь квота превышает миллион.

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# Коронавирус # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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Показываем, где производят суточный объем антисептиков для рук для всей Брестской области