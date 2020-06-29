«Лучшее оборудование в Беларуси». Как в Жлобине появилась «народная» воркаут-площадка

Новости Беларуси. Превращать мечты в реальность умеют в Жлобине. Активная молодежь райцентра не просто знает, чего хочет, но и находит поддержку своих проектов на местном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со дня на день в городе завершатся работы по монтажу воркаут-площадки, а впереди реализация очередных идей.

Тему продолжит Александр Добриян.

Никита Самсонов не скрывает удовольствия: работы по монтажу первой в Жлобине площадки для занятий воркаутом на финишной прямой. Осталось залить последний сегмент специального резинового покрытия.

Никита Самсонов, житель Жлобина:

Трубы у нас бесшовные. Можешь заниматься, и ладошки останутся целыми. Горячее нанесение краски, пропитанное дерево. Максимально лучшее оборудование в Беларуси. На 100 % все белорусское, от покрытия до железа.

На турники Никита каждый день приходит вместе с сыном. А вместе с ними занимаются десятки жителей Жлобина. Воркаут переживает в райцентре пик популярности. Строить эту площадку начинали всем миром.

Александр Добриян, корреспондент:

Первая в Жлобине воркаут-площадка начиналась вот с этого «народного турника». Деньги на его возведение горожане собрали самостоятельно в 2018 году буквально за месяц.

Вырасти «народному турнику» в настоящий тренировочный комплекс помогли партнеры главного жлобинского предприятия. Руководство Белорусского металлургического завода услышало предложение своих молодых сотрудников и пошло на нестандартный шаг.

Александр Малобицкий, начальник отдела Белорусского металлургического завода:

В 2019 году завод отмечал 35-летие. Именно тогда возникла идея обратиться к деловым партнерам, поставщикам, потребителям нашей продукции (всем тем, с кем завод сотрудничал достаточно долгое время) с идеей не вручать подарки, которые традиционно пополняли экспозицию музея, а к этой знаменательной дате поддержать финансово обустройство в Жлобине воркаут-площадки. В итоге на эту идею откликнулось более 11 фирм. Благодаря общим усилиям было собрано порядка 31 тысячи евро.

Новый спортивный объект планируют отрыть уже в июле. Когда с площадки снимут оградительные ленты, горожане ждут с нетерпением.

Александра Ефремова, жительница Жлобина:

Да, активно занимаются очень. Тут очень много детей, которые ходят каждый день на тренировки, чтобы добиться какого-то результата. И мы тоже здесь делаем силовые. Нам как раз она нужна была (эта площадка – прим. ред.).

В планах Никиты – реализовать проект по оборудованию турников на всех школьных стадионах города и на дворовых территориях. Глобальная же мечта – парк экстремальных видов спорта.

Никита Самсонов:

Наша задача – сделать это местом притяжения для активного отдыха. Горожане должны активно отдыхать. Ведь голову разгружает не просто полежать на диване, а твоя физическая мозговая деятельность.