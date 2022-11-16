ГАИ дарит фликеры детям в рамках акции по безопасности на дорогах

Чтобы повысить безопасность на дорогах, стать заметным в темноте, приходится раздавать такие штучки – фликеры. Очень рано темнеет, плохая видимость, носи его всегда, чтобы тебя было легко заметить в темноте. Вот так весело и информативно сотрудники ГАИ напоминают детям и их родителям: пришла осень, а с ней и необходимость обозначить себя светоотражающим элементом. Это и быстро, и безопасно, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Александр Гордиенко, заместитель начальника отдела ГАИ Октябрьского РОВД г. Минска:

С целью проведения профилактической работы с несовершеннолетними участниками дорожного движения сотрудники ГАИ ежедневно будут участвовать в данных мероприятиях, будем разъяснять правила дорожного движения, правила безопасного поведения на дорогах, будем разъяснять необходимость использования световозвращающих элементов, а самым удачливым участникам дорожного движения будем раздавать фликеры.

Именно фликеры помогут водителю распознать в темное время суток среди припаркованных машин малыша. Светоотражающий элемент, к слову, сотрудники ГАИ рекомендуют носить вне зависимости от возраста: маленькая деталь может спасти жизнь. Александр Гордиенко:

Согласно статистике, если пешеходы используют световозвращающие элементы, то водители их увидят заранее и будут принимать меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства, чтобы избежать наезда, либо использовать какие-либо маневры, чтобы избежать ДТП. Акцент на несовершеннолетних пешеходах: именно дети чаще всего выскакивают из-за припаркованных машин, либо внезапно выбегают за мячом или скатываются со снежных горок на проезжую часть. Чтобы не допустить беды, родители должны неустанно напоминать чадам о поджидающей опасности.

Артем и Елена Кремень, родители:

Объясняем детям, что во дворе очень аккуратно, много машин во дворах: не смотрят, ездят быстро. Объясняем, где переходить, где подземные пешеходные. На светофорах зеленый и красный учим, они еще маленькие. Совместная работа родителей и сотрудников ГАИ дает свои результаты: за год в Октябрьском районе произошло всего четыре ДТП с участием детей. Кроме того, совсем скоро на дорогах нельзя будет обойтись без еще одного элемента безопасности – зимних шин.