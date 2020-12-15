Всё про новогодний Минск: как город выглядит сейчас и когда заработает рождественская ярмарка?

Новости Беларуси. В Минске 15 декабря зажглись огни праздничной иллюминации. Ожила и новогодняя красавица на Октябрьской площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За происходящим в городе волшебством наблюдала Вероника Кудринецкая.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Официальный старт новогодним торжествам дан. А это значит, что пришло время примерять новые наряды. Однако сегодня в центре внимание – эта зеленая красавица. Над ее образом потрудились лучшие столичные дизайнеры. 35-метровую модницу облачили в беспроигрышную классику, но не оставили без индивидуальности. 3 000 шаров, словно ягоды рябины, ограненные золотом, изящно свисают с пушистых ветвей, а из серебряных колокольчиков будто льется музыка. Под стать наряду и аксессуары. Только вообразите: 25 тысяч пикселей и 5 километров гирлянд – пайетки уже водят мерцающие хороводы. Новогодняя фэшн-дива уже успела вскружить голову столичным ценителям красоты.

Узнала, что 15-го числа включают елочку, и поэтому приехали сюда, чтобы показать ребенку, самой порадоваться.