Всё про новогодний Минск: как город выглядит сейчас и когда заработает рождественская ярмарка?

Новости Беларуси. В Минске 15 декабря зажглись огни праздничной иллюминации. Ожила и новогодняя красавица на Октябрьской площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За происходящим в городе волшебством наблюдала Вероника Кудринецкая.
Новости Беларуси. В Минске 15 декабря зажглись огни праздничной иллюминации. Ожила и новогодняя красавица на Октябрьской площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За происходящим в городе волшебством наблюдала Вероника Кудринецкая.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Официальный старт новогодним торжествам дан. А это значит, что пришло время примерять новые наряды. Однако сегодня в центре внимание – эта зеленая красавица. Над ее образом потрудились лучшие столичные дизайнеры. 35-метровую модницу облачили в беспроигрышную классику, но не оставили без индивидуальности. 3 000 шаров, словно ягоды рябины, ограненные золотом, изящно свисают с пушистых ветвей, а из серебряных колокольчиков будто льется музыка. Под стать наряду и аксессуары. Только вообразите: 25 тысяч пикселей и 5 километров гирлянд – пайетки уже водят мерцающие хороводы. Новогодняя фэшн-дива уже успела вскружить голову столичным ценителям красоты.
Узнала, что 15-го числа включают елочку, и поэтому приехали сюда, чтобы показать ребенку, самой порадоваться.
Вероника Кудринецкая:
Поистине ювелирная работа. Но это только начало. Новогодний перфоманс продолжится. Вместе с главной елкой 15 декабря в столице зажглись еще 32 зеленые красавицы. Полюбоваться на них можно в разных уголках, например, у ратуши, у Дворца спорта, возле «Чижовка-Арены» или вокзала. Также зеленые красавицы зажглись возле и внутри крупных торговых центров и универмагов. Впрочем, там уже несколько недель работают своеобразные тематические фотозоны. Поэтому без ярких снимков этой зимой не останется никто.
Отдельный сюрприз организаторы готовят для самых маленьких жителей столицы. На площадке возле цирка появится настоящая сказка – светящийся поезд.
Подробности смотрите в видеоматериале.