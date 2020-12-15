«Благодарен нашим медикам, им очень сложно». Что говорят пациенты Могилёвской областной больницы

Новости Беларуси. О своей болезни как о страшном сне вспоминает Анатолий Корюкин. Мужчина уже идет на поправку и может дышать полной грудью. Врачи помогли выкарабкаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Корюкин, пациент Могилевской областной клинической больницы:

Я очень благодарен нашим медикам, им очень сложно. Они нам помогают. Вот, продышался. Раньше было очень трудно, сейчас, благодаря им, стало легче.

Выздоравливает и 75-летняя Ольга Козодоева. Домой хочет – скучает. В двухместной палате она лежит сама, свободные койки есть.