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«Благодарен нашим медикам, им очень сложно». Что говорят пациенты Могилёвской областной больницы

15 декабря 2020 20:15
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Новости Беларуси. О своей болезни как о страшном сне вспоминает Анатолий Корюкин. Мужчина уже идет на поправку и может дышать полной грудью. Врачи помогли выкарабкаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Благодарен нашим медикам, им очень сложно». Что говорят пациенты Могилёвской областной больницы-1

Анатолий Корюкин, пациент Могилевской областной клинической больницы:
Я очень благодарен нашим медикам, им очень сложно. Они нам помогают. Вот, продышался. Раньше было очень трудно, сейчас, благодаря им, стало легче.

«Благодарен нашим медикам, им очень сложно». Что говорят пациенты Могилёвской областной больницы-4

Выздоравливает и 75-летняя Ольга Козодоева. Домой хочет – скучает. В двухместной палате она лежит сама, свободные койки есть.

«Благодарен нашим медикам, им очень сложно». Что говорят пациенты Могилёвской областной больницы-7

Ольга Козодоева, пациентка Могилевской областной клинической больницы:
Я хочу сказать: идеальная чистота в отделении. Все покрашено, плитка везде и всюду. Хорошо все.

# Коронавирус # общество # Анатолий Корюкин # Ольга Козодоева # Фотофакт

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