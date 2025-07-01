Министр здравоохранения встретился с коллективом 2-й городской больницы Минска

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Потенциал, который можно реализовать на сегодня – в нашей стране для этого созданы все условия. По получению образования, притом абсолютно разновекторного, по заботе о своем здоровье, которое касается не только такого замечательного корпуса или больницы, в которой вы работаете, но и по тому, что вы наблюдаете на территории Минска, который также сегодня достаточно бурно развивается. Да и наша страна в рамках того, что мы сегодня имеем с вами Год благоустройства, мне кажется, каждый из нас может вносить посильную лепту, наблюдая какие-то проблемные вопросы и вынося их на общественное обсуждение для решения тех или иных задач.

Подобные встречи уже давно зарекомендовали себя как эффективный инструмент взаимодействия представителей власти и людей. Чем больше таких диалогов, тем крепче связь между поколениями и точнее настройка курса на будущее.