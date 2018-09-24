Министр внутренних дел: миграционная ситуация в стране сегодня не вызывает серьезных опасений

Новости Беларуси. Во время встречи с Президентом Беларуси Игорь Шуневич рассказал о будущем хоккейного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А точнее о том, что этот клуб и Федерацию хоккея Беларуси ждет интеграция.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

Если говорить в целом о миграционной ситуации в стране, она сегодня не вызывает у нас каких-то серьезных опасений ни с точки зрения притока иностранцев в целом, ни с точки зрения криминогенного аспекта их пребывания на нашей территории. В большей степени здесь речь идет, наверное, о том, как гармонизировать текущую ситуацию, текущее положение дел. И с точки зрения каких-то безвизовых преференций, которые создаются в нашем государстве, и с точки зрения упрощения определенных административных процедур.