Сладости с символикой и подарки – вот как встретили участников II Игр стран СНГ в регионах Беларуси

Новости Беларуси. Подготовка ко II Играм стран СНГ успешно завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И пока спортсмены готовятся к большим стартам, пищевые предприятия страны на финише создания вкусных символов большого праздника. Мячи из шоколада, вафельный Рысик, заварные пряники с символами Игр стран СНГ – все это разнообразие региональной гастрономии украсит витрины белорусских магазинов. Как выглядят вкусные талисманы и каких впечатлений от предстоящих состязаний ждут первые гости – в нашем сюжете.

Уже в эту субботу, 5 августа, главный талисман II спортивных Игр стран СНГ Рысик сделает свой первый официальный прыжок на арену Минска и откроет главное спортивное событие года. Формат почти олимпийский: будет и огонь, и ретроспектива к олимпийскому Мишке советской эпохи. Подробные детали торжественной церемонии засекречены, но что уже очевидно – Беларусь достойно подготовилась к предстоящим стартам. Организаторы продумали все до мелочей. Лоск навели на всех объектах, которые будут задействованы в спортивном форуме, а их 240. В поле зрения специалистов все: от вопросов безопасности до антидопингового контроля. В меню учли религиозные особенности стран-участниц.

И вот Гродно уже принимает первые делегации к Играм. Национальные сборные по тяжелой атлетике Туркменистана и Узбекистана прилетели в аэропорт Минск, после чего на автобусе преодолели путь до города на Немане. С дороги спортсменов встречают по-белорусски радушно, как заведено, в традиционных костюмах и с ароматными караваями.

– Мы рады приветствовать вас в Гродно…

– Щедрым гродненским караваем.

– Примите, пожалуйста, наши караваи! 23 иностранных спортсмена, чемпионы мира, участники Олимпийских игр – это первые ласточки соревнований, которые пройдут в Гродно. Старт сбору дан. Такие автобусы теперь будут прибывать ежедневно, ведь конкретно на гродненских аренах на Игры подали заявки 10 стран не только СНГ, но Кубы, Венесуэлы и Вьетнама.

Хушнудбек Салаев, представитель национальной сборной Узбекистана по тяжелой атлетике:

Спасибо всем организаторам этого соревнования. Мы рады очень, что мы приехали на это соревнование. Очень добродушно встретили с аэропорта до сюда. Всем спасибо. Мы рады, что участвуем в этих соревнованиях. Надеемся, что очень хорошие результаты покажем.

Кристина Шереметова, участница XXXII Олимпийских игр в Токио по тяжелой атлетике (Туркменистан):

Для нас важны эти соревнования, чтобы поддержать страны СНГ и вашу, конечно, Беларусь. Изучили, посмотрели и местные, белорусские, и другие страны СНГ. Будет не просто побороться за медали.

А еще туркменистанка Кристина Шереметова как опытная спортсменка и участница Олимпийских игр в Токио точно знает: перед важными стартами необходимы не только усиленные тренировки, но и комфортное внутреннее состояние. Об этом заботится уже персонал гостиницы. Номера для делегаций тщательно подготовлены. Заселяемся.

– Одноместный номер.

– Тут вас уже что-то ждет!

– О, подарочки! В номере сувениры и полезная информация. На столике – комплимент от гостиницы. К чайному набору знаменитые белорусские сладости – за ними всегда охотятся туристы.

– Спортсмены едят шоколадки вообще?

– Конечно, едят! Такая радость! Столько энергии тратим.

– А белорусские пробовали?

– Нет, мы впервые в Беларуси, нам интересно. Но не хлебом единым – Кристина Шереметова хоть спорт ставит на первое место, но надеется, что в плотном графике найдется время и для пищи духовной.

Кристина Шереметова:

Мы рады, что сюда приехали. И после соревнований, конечно же, прогуляемся и посмотрим достопримечательности Беларуси.

Конечно, самый ожидаемый вкус предстоящих игр – это вкус победы. Но пищевые предприятия страны готовы придать большому празднику свой гастрономический флер. В кондитерских цехах могилевской булочно-кондитерский компании остывают мячи из шоколада и сахарной пасты, вафельные картинки и заварные пряники с символикой Игр.

Юлия Мычка, корреспондент:

Рецепт аппетитной промпродукции – собственная разработка. А медовые коржи, шоколад, вишневый джем и сгущенка и такой мимимишный Рысик – главный талисман Игр – украсит каждое изделие. Над созданием этих вкусных декораций уже не первый день колдует Наталья Шарай, многократный победитель международных конкурсов и чемпионка мира по арт-классу. Признается, что в этот раз идейный вдохновитель – любимый кот Сеня. Главный талисман Рысик очень на него похож.

Наталья Шарай, кондитер могилевской булочно-кондитерской компании:

Труда никакого не составило, потому что обрадовалась, что символ такой интересный – рысь. Поэтому мне было работать в одно удовольствие. Сделала его легко с такой очаровательной рысью.

Самых спортивных выходных 2023 года с нетерпением ждет молодое поколение. Сегодня первый рабочий день художника-оформителя Рафаэлы Финкельштейн. Быть причастной к созданию вкусных спортивных символов и волнительно, и приятно. Финальным аккордом первой рабочей недели станут именно спортивные Игры.

Рафаэла Финкельштейн, художник-оформитель готовой продукции могилевской булочно-кондитерской компании:

Мы хотим с компанией посетить это мероприятие, потому что сами активно поддерживаем здоровый образ жизни. Я тоже активно занимаюсь спортом, планирую посетить, посмотреть, поболеть, порадоваться за участников. И, в принципе, разделить атмосферу радости.

Вслед за могилевскими пряниками и тортами с символикой Игр стран СНГ оставит сладкие воспоминания о спортивном празднике и продукция гомельской кондитерской фабрики. На днях с конвейера здесь сошла лимитированная партия любимых сладостей. Наборы конфет и печенья пользуются большим спросом еще до начала официального открытия. За день раскупают все коробки. Видимо, на подарки.

Елена Калашникова, специалист по рекламе и маркетингу гомельской кондитерской фабрики:

Было выпущено 50 тысяч пачек печенья к чаю и тысяча наборов конфет-ассорти. Приобрести всю продукцию можно в наших фирменных магазинах и на фан-зонах.