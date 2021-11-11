«Столичное телевидение» стало школой профессионализма». Корреспондент СТВ назначен новым директором ТРК «Гомель»

Новости Беларуси. В телерадиокомпании «Гомель» – новый директор. Главой двух радиостанций и телеканала стал Александр Добриян, который практически 15 лет был собственным корреспондентом СТВ по Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, директор телерадиокомпании «Гомель»:

Для меня телеканал «Столичное телевидение» стал той школой профессионализма, которую я прошел, и надеюсь, что прошел успешно. Сейчас предстоит новый этап в жизни – экзамен в этой школе. Главная наша задача – быть и оставаться главным источником информации о жизни Гомельской области для жителей региона формировать повестку дня. Качественную, интересную, актуальную и, что важно сегодня, достоверную. Иван Эйсмонт: «Отныне телевидение работает как Telegram-каналы» – читать здесь.