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«Столичное телевидение» стало школой профессионализма». Корреспондент СТВ назначен новым директором ТРК «Гомель»

11 ноября 2021 17:14
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Новости Беларуси. В телерадиокомпании «Гомель» – новый директор. Главой двух радиостанций и телеканала стал Александр Добриян, который практически 15 лет был собственным корреспондентом СТВ по Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Столичное телевидение» стало школой профессионализма». Корреспондент СТВ назначен новым директором ТРК «Гомель»-1

Александр Добриян, директор телерадиокомпании «Гомель»:  
Для меня телеканал «Столичное телевидение» стал той школой профессионализма, которую я прошел, и надеюсь, что прошел успешно. Сейчас предстоит новый этап в жизни экзамен в этой школе. Главная наша задача быть и оставаться главным источником информации о жизни Гомельской области для жителей региона формировать повестку дня. Качественную, интересную, актуальную и, что важно сегодня, достоверную.  

Иван Эйсмонт: «Отныне телевидение работает как Telegram-каналы» – читать здесь.  

«Столичное телевидение» стало школой профессионализма». Корреспондент СТВ назначен новым директором ТРК «Гомель»-4

Руководство области и города также приехало поприветствовать нового руководителя ТРК «Гомель». Во время встречи они выразили слова признательности и вручили почетные грамоты Светлане Еврасовой, которая возглавляла коллектив с 2012 года.  

# Телевидение в Беларуси # общество # Александр Добриян # Светлана Еврасова # Иван Эйсмонт # Фотофакт

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