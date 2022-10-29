Белорусские лекарства в тренде. Чем мы лечимся и сколько это стоит? Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. Чем мы лечимся и сколько это стоит? Лекарственная безопасность – главная тема ток-шоу «Большой город», которое выйдет в эфир в это воскресенье, 30 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости студии обсудят цены на медпрепараты и новые разработки ученых. Не пропустите!
Мы даже сами не заметили, как белорусские лекарства и препараты стали лучше импортных аналогов.
Понятно – они такие же качественные, такие же эффективные, но при этом с ценой гораздо ниже.
И что влияет на ценообразование?
Как только появляется белорусский аналог, как правило, цена оригинального препарата тоже падает.
Почему туристы стараются увезти с собой побольше белорусских лекарств?
Екатерина Забенько, СТВ:
Мы знаем, что такое медицинский туризм в Беларуси. Уже, в общем-то, на подходе, наверное, и лекарственный.
Какие наши препараты готовы копировать в Европе?
В западных странах на разработку одного-единственного препарата уходят десятки лет и сотни миллионов долларов.
На что сегодня нацелены белорусские фармацевтические предприятия?
Вот эта задача – обеспечение лекарственной безопасности – сегодня нами обеспечивается.
И почему белорусские таблетки вдохновляют поэтов?
Маги и эзотерики, сделайте что-нибудь.
Чтобы избежать истерики – в сумочке «Фенибут».
Екатерина Забенько:
Это все наше, это все о нас. Смотрите ток-шоу «Большой город» по воскресеньям в 10:00 на СТВ.