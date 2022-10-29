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Белорусские лекарства в тренде. Чем мы лечимся и сколько это стоит?​ Анонс ток-шоу «Большой город»

29 октября 2022 09:30
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Новости Беларуси. Чем мы лечимся и сколько это стоит? Лекарственная безопасность – главная тема ток-шоу «Большой город», которое выйдет в эфир в это воскресенье, 30 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости студии обсудят цены на медпрепараты и новые разработки ученых. Не пропустите!

Мы даже сами не заметили, как белорусские лекарства и препараты стали лучше импортных аналогов.

Белорусские лекарства в тренде. Чем мы лечимся и сколько это стоит?​ Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Понятно – они такие же качественные, такие же эффективные, но при этом с ценой гораздо ниже.

И что влияет на ценообразование?

Белорусские лекарства в тренде. Чем мы лечимся и сколько это стоит?​ Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Как только появляется белорусский аналог, как правило, цена оригинального препарата тоже падает.

Почему туристы стараются увезти с собой побольше белорусских лекарств?

Белорусские лекарства в тренде. Чем мы лечимся и сколько это стоит?​ Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Екатерина Забенько, СТВ:  
Мы знаем, что такое медицинский туризм в Беларуси. Уже, в общем-то, на подходе, наверное, и лекарственный.

Какие наши препараты готовы копировать в Европе?

Белорусские лекарства в тренде. Чем мы лечимся и сколько это стоит?​ Анонс ток-шоу «Большой город»-10

В западных странах на разработку одного-единственного препарата уходят десятки лет и сотни миллионов долларов.

Белорусские лекарства в тренде. Чем мы лечимся и сколько это стоит?​ Анонс ток-шоу «Большой город»-13

На что сегодня нацелены белорусские фармацевтические предприятия?

Белорусские лекарства в тренде. Чем мы лечимся и сколько это стоит?​ Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Вот эта задача – обеспечение лекарственной безопасности – сегодня нами обеспечивается.

И почему белорусские таблетки вдохновляют поэтов?

Белорусские лекарства в тренде. Чем мы лечимся и сколько это стоит?​ Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Маги и эзотерики, сделайте что-нибудь.
Чтобы избежать истерики – в сумочке «Фенибут».

Белорусские лекарства в тренде. Чем мы лечимся и сколько это стоит?​ Анонс ток-шоу «Большой город»-22

Екатерина Забенько:
Это все наше, это все о нас. Смотрите ток-шоу «Большой город» по воскресеньям в 10:00 на СТВ.

# Белорусские лекарства # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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