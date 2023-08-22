Из старого асфальта! Студенты БНТУ разработали уникальную технологию для ремонта дорог

Новости Беларуси. 130 экспонентов из 14 стран. Ярким стартом белорусской недели экологии стало открытие международной выставки выставка ECOLOGY EXPO-2023, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятия-участники представляют последние разработки в области обращения с отходами, экотранспорта, создания чистого питания и упаковки. Большое количество экспонатов решают вопросы сокращения расходов в производстве и экономии ресурсов. Так, студенты БНТУ придумали линейку уникальных материалов для ремонта дорожного покрытия. Состоят они из отходов нефтеперерабатывающей и горнодобывающей отраслей промышленности. Также для изготовления чудо-смеси используют крошку из старого асфальта. Материалы смешиваются в холодном виде, что позволяет не сжигать ископаемое топливо, а значит, отсутствуют вредные выбросы в окружающую среду.

Егор Жуковский, заместитель декана факультета транспортных коммуникаций БНТУ:

Представитель дорожной организации приехал, мастер достал мешок или ведро со смесью, пересыпает в таком виде (сухом), в котором она есть, под действием собственного веса немного уплотняет и открывает движение. Окончательное уплотнение происходит за счет колес транспорта, который будет проезжать по дороге. В настоящее время мы сделали опытные образцы, провели пробные ремонты в Минске, на некоторых улицах, и наша дальнейшая цель – выйти на промышленный уровень.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

На сегодня в экологической сфере все в порядке, и мы являемся примером как минимум для постсоветского пространства. Мы и сегодня на данной площадке встречаемся с некоторыми представителями коллективного Запада, чтобы подтвердить, что мы открыты к диалогу, мы готовы к сотрудничеству для сохранения в целом окружающей среды на территории Республики Беларусь и не только.