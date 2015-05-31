Министр образования Михаил Журавков ответил на вопросы школьников в программе «Неделя»

Новости Беларуси. Ведущий программы «Неделя» на СТВ отправился к министру образования – и не в рабочий кабинет, а в одну из минских гимназий, куда Михаил Журавков приехал к своему сыну на последний звонок. Причем приехали не с пустыми руками, а с серией, в том числе неудобных вопросов от самих школьников. Ответить на все министр, конечно, не успел, но пообещал озвученные проблемы лично взять на карандаш.

Михаил Анатольевич, мы сегодня вам покажем вопросы от школьников. С их помощью мы готовились к этому интервью. И вот вопрос, который буквально меня застал врасплох от первоклассника: «Что делает министр образования летом? Есть у министра образования летние каникулы?»

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

К сожалению, нет. К сожалению, в отпуск летом сходить не получается. Вообще горячая пора круглый год, но вот летом особенно напряженная, в связи со школой, поэтому стараюсь ходить в отпуск или зимой, или весной.



Михаил Анатольевич, вот у меня, честно говоря, такой немного осадок по поводу системы образования, и такое ощущение, что это такая нескончаемая реформа. Объясню почему. Я помню себя школьником, мы перепрыгивали через класс: у нас не было восьмого класса. Я помню себя студентом, у нас тоже была реформа. Сейчас я отец семиклассницы, у них тоже реформа. И такое ощущение, что это никогда не закончится. Это правильно или нет?



Михаил Журавков:

Отчасти да. Сейчас век IT-технологий, вы же видите, как все быстро меняется. И система образования должна успевать за этими новыми изменениями.

Школьники не успевают! И учителя, и родители.



Михаил Журавков:

К сожалению, нельзя делать резких реформ в системе образования, потому что человек – не машина. Сейчас вообще коллапс образования: человек поступает на первый курс, а к пятому курсу в его специальности происходит уже столько изменений. Вот тут важен, наверное, тот лозунг, который в последнее время все чаще и чаще говорят: «Образование через всю жизнь».



Вам не кажется, что всякий год менять – как это правильно называется – орфографический режим, когда подписывают тетради: один год нужно вместить в одну строчку «для работ», в другой год можно не вместить. Один год пишем «города Минска», другой год – просто Минска. Вам не кажется, что это перебор?



Михаил Журавков:

Это, конечно, перебор.



А вы намерены с этим бороться?



Михаил Журавков:

Вы знаете, я как только с первого дня столкнулся с этой бюрократией, в том числе в сфере школьного образования, стараюсь как-то понять, вникнуть, бороться с ней. И вот я, в принципе, отстаиваю такой проект, который у нас есть – «Электронная школа»: когда можно отказаться от большого количества документооборота, на твердых копиях перейти к электронному документообороту.

То есть будет электронная бюрократия?

Михаил Журавков:

Нет-нет. Вот именно, знаете, как писать: «Минск», «город Минск», с маленькой, с большой – на мой взгляд, это настолько несущественные вещи.



За это снижают оценку!

Михаил Журавков:

Но вот это плохо!

И говорят, даже лишают премии учителя!

Михаил Журавков:

Да? Ну, может быть.



Я охотно вам верю. Более того, вас называют одним из самых либеральных министров образования за всю историю. Мне кажется, ваши идеи далеко не всегда доходят и, может быть, не вовремя доходят до конкретной школы.



Михаил Журавков:

К сожалению, у нас учебных учреждений, школ больше трех тысяч, и в каждую школу придти и посмотреть, что в каждой школе творится, невозможно. Естественно, есть особые предметы, как русский язык, белорусский язык, где требуются правила орфографии определенной. Но уж не доходить до крайностей. Если выходит за красную линию, то снижают оценку, я, естественно, против этого.



Михаил Анатольевич, а давайте воспользуемся великой силой телевидения: вот до каждой школы дойти нельзя, а нас сейчас все смотрят. Давайте вот это правило отменим сейчас! Чтобы за это отметку не снижали!

Михаил Журавков:

За что?

За то, что не поместилось в одну строчку «для работ» или «города Минска».

Михаил Журавков:

Я только за это! Чтобы отменили. Чтобы за это не снижали. Естественно. И, например, я тоже против, если по математике, физике, химии решают задачу, перечеркнул, написал заново ответ, и за это снижать оценку. На мой взгляд, это тоже неправильно.



Михаил Анатольевич, у минских школьников к вам еще целая серия вопросов. Мы их записали. Наиболее интересные, на наш взгляд, я вам предлагаю послушать и на них ответить.

Когда исправят ошибки по математике в учебниках пятых классов? В ответах!



Почему в школу надо приходить так рано, в 8 утра? А, допустим, не в 8.30, не в 9.00 или даже в 10.00?



Почему нас заставляют надевать школьную форму: черное, белое, серое, если на нас это никак не влияет, а наоборот, нас как-то закрепощает.



Почему мы после школы сдаем экзамены, а еще потом сдаем ЦТ? Нельзя ли это объединить в один экзамен?



Как вы собираетесь бороться с тем, что многие школьники не делают домашние задания дома, а приходят в школу раньше на несколько минут и делают его за время перемены?



Сделают ли субботу учебным днем или отнимут у нас месяц летних каникул?



Михаил Журавков:

Видите, какие грамотные наши ученики!



Что вы ответите? Вот по поводу школьной формы. Мне кажется, вы не очень «за»!



Михаил Журавков:

Что касается школьной формы, никто обязательную школьную форму не вводит. Каждая школа для себя вместе с советом родителей, которые есть в каждой школе, должны решить вопрос: надо деловой стиль одежды или не надо.



Но школа должна посоветоваться и с учениками, и с родителями?



Михаил Журавков:

Естественно! Обязательно с родителями.



В школе, где учится ваш сын, с вами, как с отцом, советовались?



Михаил Журавков:

Да. У нас обязательно на родительском собрании совещались, спрашивали мнение родителей: надо ли это вводить, не надо. Я бы не относился уж слишком строго к той одежде, в которой приходят школьники на занятия. Это, в том числе, я знаю по классу моего сына. Он иногда злится, бурчит, что ему не разрешают светлые брюки надеть.



Михаил Анатольевич! Все злятся, все бурчат.

Михаил Журавков:

Это опять, увы, зависит от креативности директора. Вот каков директор – такая и школа.

Михаил Анатольевич, к более серьезным вопросам. Вот ошибки в учебниках. Это правда!



Михаил Журавков:

Написать учебник для школы, действительно, это очень тяжелый труд. Вот у меня есть очень хороший приятель, профессор, историк. И он решил написать учебник истории для школы. Разозлился, потому что ему не нравился учебник по «Истории Беларуси», сел. Говорит, целое лето писал и бросил. Потому что не такой это легкий труд. Некоторые учебники, я не буду называть, наверное, предмет, я у своего сына брал учебники, листал, смотрел. И мне, естественно, как родителю, как профессионалу, может быть, по физике, по математике, некоторые формулировки не нравятся. Но на то и многообразие мнений. Поэтому мы и говорим, что учебник такого-то автора замечательный, он десятилетиями используется. Это тоже надо талант – написать учебник. Конечно, хотелось бы, чтобы учебники писали талантливые люди.

Вот у нас довольно сложные школьные программы, которые, как вы сказали, приближаются, к вузовским в некоторых вопросах. А все равно между школой и университетом есть некая пропасть, и без репетитора далеко не всегда возможно поступить в университет. А почему?

Михаил Журавков:

Знаете, я не согласен, что без репетитора невозможно поступить. Без репетитора можно поступить. Опять все зависит от личности учителя. Вот где важен педагог. Где талантливый учитель, там ученики знают превосходно предмет, им не надо репетитор.

При одинаковых учебниках.



Михаил Журавков:

При одинаковых учебниках, абсолютно. Возьмите гимназии, школы, лицеи разные. Абсолютно разные показатели тоже. Вот сейчас меня этот факт пугает и настораживает, что говорят, даже есть такие факты, когда учителя специально плохо преподают предмет, чтобы дети шли к репетитору, их знакомому. Если такое есть, то это, конечно, безобразие полное, и такой человек не может быть учителем.



Букет на день рождения учителя – это есть коррупция, на ваш взгляд? Мы же с вами прекрасно понимаем, что это может быть не совсем искренне, а подразумевается нечто иное.

Михаил Журавков:

Я бы все-таки не делал так: вот это белое, а вот это черное. Если ученик приносит на день рождение – это раз. С другой стороны, и в школе, и в каждом классе есть попечительский совет. И вот попечительский совет должен принимать решение и должен решать, что они могут данной школе отремонтировать, подарить, закупить и так далее.



А это нормальная практика? Потому что в некоторых школах доходит до крайностей.



Михаил Журавков:

Опять же, это опять личность учителя, личность директора. Если директор принципиальный, нормальный, то взаимоотношения его с попечительским советом очень нормальные. Я хочу вам сказать, что попечительские советы, вот такая практика попечительских советов, существует во всем мире. И я по-хорошему завидую, особенно высшим заведениям этих стран, у которых есть специальные фонды попечительские. Там огромные деньги. Но другое дело, куда тратить все эти деньги, решается совместно.

Что касается школы, это самый дискуссионный вопрос в родительской среде. А вот вы, как родитель, сколько денег сдали за год, сколько вы сдали денег?



Михаил Журавков:

В прошлом году мы родителями собрались, и мы в классной аудитории поменяли окна, поставили пластиковые пакеты для того, чтобы наши дети не болели, и не было сквозняков. Я считаю, это вполне нормально. Мы решили коллегиально. В прошлом году и в позапрошлом я приходил, и мы белили потолок, тоже в классной аудитории. Ничего в этом плохого я тоже не вижу. Это нормально. Главное, чтобы это было по желанию.