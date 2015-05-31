Будни пограничников Гомельской области: Ольманские болота, нелегалы и украинские «ягодники»

Новости Беларуси. А сейчас на белорусско-украинскую границу! Этот участок в силу природных особенностей – один из самых сложных, а местами практически непроходимый. Накануне Дня пограничников съемочная группа программы «Неделя» на СТВ отправилась именно в это место, чтобы посмотреть на работу стражей рубежей, которая совсем отличается от того, что видят туристы, пересекая границу.

Ольманские болота – самое загадочное и труднодоступное место Беларуси. Здесь тоже проходит граница, а значит, ее нужно охранять. Последний населенный пункт с белорусской стороны – деревня Дзержинск. Дальше въезд только по специальным пропускам. До границы 26 км. Старожилы говорят, раньше этот путь преодолевали чуть ли не сутки-двое, но инженеры в болотистых местах проложили гать. Дорога, правда, не для каждого авто.

Во всей округе ни души. Хутора по пять-шесть домов еще в 60-х расселили. Только дикая природа вокруг. Телефоны не ловят уже через несколько километров. И вот, наконец, добрались. Спустя полтора часа.

Вдали от цивилизации для пограничников все удобства: и связь, и отопление, и электричество. Автономная система. И свой распорядок. Здесь, в прямом смысле, говорят на языке цифр.

Юрий Рафалик, начальник узла связи отдела пограничных служб «Речица»:

Меня интересует, как обстановка у наряда. Я задаю вопрос: 603? Все в порядке, значит, они отвечают кодовым сообщением, которое обозначает, что все в порядке. Например, 501.

Цифры и позывные вымышленные – все участники знают о нашей съемке. Но даже если бы были названы реальные данные, это вряд ли помогло бы нарушителям. Обозначения меняются перед каждым выходом в наряд. Сейчас как раз очередная смена готовится к дежурству. Комната экипировки. Магазины для автомата, наручники, сигнальный пистолет, радиосвязь, рюкзак для воды с едой. А кроме того …

Евгений Мовчун, водитель мобильной пограничной заставы отдела пограничных служб «Речица»:

Берем с собой сапоги, потому что там болота не сильно проходимые. Там можно завязнуть и по колено. Мы еще с собой берем такой вид экипировки, как панама с москитной сеткой от комаров.

Вместе с нарядом на охрану госграницы отправляемся и мы.

С обратной стороны границы несколько украинских деревушек. В каждой тысячи три жителей. Прекрасно знают здесь каждую тропку и кочку не хуже пограничников. Площадь болот более 90 тысяч гектаров. Это как три города Минска. Далеко не везде пройдешь в резиновых сапогах.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Трудно проходимых участков на этом участке границы много. Чтобы облегчить службу пограничникам, инженеры прокладывают вот такие гати.

Уникальный болотный комплекс. Крупнейший в Европе. Есть и топи, и трясина. Затянет – и опомниться не успеешь. Местные жители туда ни ногой. А вот пограничники на инстинкт самосохранения нарушителей не рассчитывают – для таких мест есть болотоход. Но у нашего наряда сегодня пеший маршрут.

Дежурства бывают и по 8 часов. Ребята срочники. Здесь уже освоились. А вот с новичками, такими как мы, старшие делятся секретами.

Алексей Хомич, инспектор мобильной пограничной заставы отдела пограничных служб «Речица»:

Ночью интереснее нести службу, чем днем. Опаснее, но это завораживает. Здесь водятся кабаны, с ними надо поаккуратнее. Они сами по себе большие товарищи. Если мы их слышим, то лучше стоять и не шевелиться. Бывает, что страшно. Бывало, что и убегали и на деревьях прятались.

Мох и земля, кстати, отпечаток ноги хранят несколько часов. По ним частенько и ориентируются наряды. А вот и свидетельство того, что в приграничной полосе кто-то был. Правда, претензий нарушителю не предъявишь. След кабана.

Съемки съемками, а граница должна быть под охраной. Наряд отправился дальше по маршруту, а мы проверяем, действительно ли тихо в приграничной полосе.

Вот здесь неделю назад был пожар. Это еще одна беда пограничников. Вызвали коллег на помощь и потушили. Еще до приезда МЧС и сотрудников лесхоза.

Пока мы исследуем приграничную полосу, кто-то обходит границу, кто-то спит после смены. А вот на кухне инспектор Алексей подменяет повара – готовит обед. На первое – борщ. На второе макароны с тушенкой.

После настоящего армейского обеда снова на охрану границы. Процесс демаркации в этом труднодоступном месте еще не завершен. Далеко не везде так четко прослеживается граница.

Вот ров. Мы на белорусской территории. Если перешагнуть – уже нарушители госграницы. Там Украина. При чем если мы с оператором отделаемся депортацией и административными санкциями, то для несущих службу – уже уголовная ответственность. Даже неловкий шаг может стоить дорого. Впрочем, процесс демаркации идет полным ходом, а значит и обустройство приграничной полосы. Вот участок будущего рубежа.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Вот за этой калиткой уже территория Украины. Сегодня калитка закрыта на замок, но так бывает не всегда. До ближайшей украинской деревни отсюда метров 500. В сезон сбора ягод тысячи украинцев в день проходят через этот пункт пропуска и отправляются на Ольманские болота.

Такой порядок существует всего несколько лет. Раньше приходилось буквально вести войну с нелегалами – местные жители с украинской стороны отказывались считаться с госграницей.

Михаил Бут-Гусаим, помощник начальника Пинского пограничного отряда:

До этого разбивали вдали от границы лагеря. Это две сосны, между ними перегородка. Клались на них брусья, и это все накрывалось мхом. А между ними лежало бревно. Они свозили туда свои вещи, фактически там жили. И они за неделю-две собирали клюкву, а потом на лошадях вывозили. А еще раньше практиковалось, что они клюкву собирали и топили в болоте. Ставили специальные вешки, а потом, когда наступала зима и болото замерзало, они на телегах, на санях вывозили.

Лошади, между прочим, ходовой товар у контрабандистов. Их покупают в Украине пытаются провести в Беларусь, чтобы потом продать в России и Казахстане.

Михаил Бут-Гусаим, помощник начальника Пинского пограничного отряда:

Несколько месяцев назад пограничный наряд услышал шум возле границы и увидел толпу людей, которые пытались перевести лошадей. Нарушители начали угрожать и попытались применить физическую силу.

Пограничникам пришлось применить оружие. Обошлось без жертв. Уйти, как говорится, за кордон иногда пытаются преступники, чтобы скрыться от закона. У пограничников есть ориентировки. Но признаются, что места здесь такие, что рискнуть мало кто отважится. Ни дорог, ни опознавательных знаков, ни связи. Дикие звери и опасные топи. Сама природа здесь помогает нести пограничникам службу.