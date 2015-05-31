Александр Лукашенко посетил выпускной вечер сына Николая в Острошицко-Городокской средней школе 31 мая

Новости Беларуси. В эти дни прощаются со школой тысячи юных белорусов. Последний звонок на неделе прозвучал для тех, кто больше никогда не вернётся за школьную парту. 11-ый класс в Беларуси заканчивает в этом году более 53 тысяч учеников. Для них наступает самая ответственная пора — впереди вступительная кампания.

Для тех, кого ждут только летние каникулы, прощание со школой на три месяца — не менее трогательный праздник.

На выпускном вечере в Острошицко-Городокской средней школе 31 мая побывал глава государства.

Младший сын президента Николай в этом году окончил здесь 4-й класс.

Сегодняшний праздник получился по-настоящему семейным и душевным. За происходящим на сцене из зала наблюдали взволнованные родители, в том числе и Александр Лукашенко с семьей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К первому в своей жизни выпускному ребята приготовили настоящее представление, озаглавив его символично «Из прошлого в настоящее и будущее», и первую часть выступления посвятили 70-летию Великой Победы.

Показали юные выпускники и многое из того, чему научились за четыре года: сказка на английском языке, игра на музыкальных инструментах, внешкольные увлечения – гимнастика, песни, белорусские народные танцы и кульминация вечера – первый настоящий школьный вальс.

Вот так, под звуки вальса, для этих ребят, как и для сотен тысяч школьников по всей стране, сегодня начались школьные каникулы.