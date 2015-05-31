Начинающий дизайнер Ольга Закревская из Могилевской области выиграла открытый чемпионат профмастерства СНГ

Новости Беларуси. А сейчас о громкой победе Ольги Закревской – учащейся профессионально-технического колледжа. Начинающий дизайнер одежды вернулась с золотой медалью с открытого чемпионата профмастерства СНГ. Летом Ольга поедет уже в Бразилию на конкурс WorldSkills International, который еще называют Олимпийскими играми для тех, у кого золотые руки. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ отправилась с гости к героине нашего времени.

Татьяна Ревизоре:

Деревня Копачи – обычная белорусская деревня, но сюда нас привели следы высокой моды. И несмотря на то, что эта могилевская глубинка находится крайне далеко от fashion-столиц Милана и Парижа, здесь живет настоящий самородок! Впрочем, в этом вы скоро сможете убедиться сами!

Ольга Закревская, победительница чемпионата WorldSkills СНГ, учащаяся УО «Минский государственный профессионально-технический колледж швейного производства»:

Вот это мое самое первое платье. Это была такая цель: шел брат в армию, нужно было что-то надеть, что надеть – не знаю, нужно было что-то придумать.

И она придумала! Свой ответ на, пожалуй, вечный вопрос для всех девушек. Теперь у Ольги в шкафу не один десяток эксклюзивных решений, и их коллекция только расширяется.

Ольга Закревская:

В пятницу свадьба, а мы только в понедельник поехали за тканью. Во вторник раскроила, в среду платье было готово.

Была защита диплома. Что же надеть? Тоже сшила, за день.

Это платье сшила на выпускной. Очень много сборок, нашивается одно за одной. Платье я сшила за два дня.

Пальто. Раскрой – з часа, пошив – 5. Пальто готово!

А вот последний наряд был для самого главного эксперта.

Ольга Закревская:

Пойдемте, я покажу вам свою маму, главную музу и модель!

Когда-то именно Раиса Стефановна показала Ольге, как делать стежки на ткани. Сейчас мама и дочь шутят: их случай как раз тот, когда ученик превзошел учителя.

С призванием Оля определилась давно. С 12 лет девушка была завсегдатаем трудовых олимпиад, с которых, кстати, не возвращалась без призовых мест. Ее победной фишкой было вышивание, а в 16 Ольга стала шить.

Про таких как она, говорят «золотые руки», но огранка не помешала еще не одному алмазу. После школы девушка решила получить профильное образование.

Ольга Закревская:

Средний балл у меня был – 9,2. Когда поступала в колледж, меня сразу спросили, а почему вы к нам поступаете? К нам с таким аттестатом не поступают. Но я начала объяснять, что не хочу пойти куда-то в высшее ради того, чтобы у меня было просто высшее образование. Я хотела именного этого. У меня была мечта открыть свое дело. И начинать я решила с азов.

И она докажет, что была права. На чемпионате профессионального мастерства WorldSkills СНГ Ольга станет лучшей. И заберет золото в компетенции «Дизайн одежды».

Ольга Закревская:

Все нас узнавали по форме. А потом, когда было закрытие, и все узнали, что у нас 16 серебряных и 1 золотая медаль, все сказали: «Конечно, это же белорусы». Так приятно было, что нас не только уже по форме узнают, но и по нашим достижениям. Мы хотим оставить след в истории тем, что белорусы талантливая нация!

Этого парня со стороны можно смело принять за члена национальной сборной. И что-то в этом есть! На чемпионате для тех, кто умеет работать руками, Дима заработал серебро. Уж он точно знает, как вдохнуть жизнь в холодный камень.

Дмитрий Жуков, призер чемпионата WorldSkills СНГ, учащийся УО «Мстиславский государственный строительный профессионально-технический колледж»:

Это, как картина. Ты отходишь на расстояние, смотришь, каким получается общий вид. Я вот считаю, если повар готовит не с душой, то и блюдо у него получится невкусное, так и каменщик, если не с душой делает, у него не будет ровно и красиво. Душа в эту работу вложена и любовь к этому делу.

В строительный колледж Дима пошел сразу после школы. Там талантливого парня заметили едва ли не с первых дней, а последние полгода интенсивно готовили к чемпионату.

Дмитрий Жуков:

Вот смотрите, если на стройке есть погрешность до сантиметра, то на конкурсе за миллиметр снимали определенное количество баллов. Получается, ювелирная работа.

Как признается Дима, в семье он единственный строитель. Разве что двоюродная бабушка, которая живет в Тольятти, тоже работала каменщиком.

Дмитрий Жуков:

Не жалею, что пошел учиться на каменщика. Это очень хлебная профессия. Ты зарабатываешь хорошие деньги, это перспективно – везде все строится.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Дима, а какой твой дом мечты?

Дмитрий Жуков:

Вы очень удивитесь, но он будет деревянным. Там будет присутствовать и каменная работа – дикий камень и обычный кирпич. Но он будет деревянным, потому что очень теплый, домашний и даже экологичный. Сам буду строить обязательно.

Он уже побывал на многих стройплощадках родного Мстиславля. Однако за городом есть особенное место. Это знаменитый Успенский монастырь. Там сейчас идет реконструкция и наш герой надеется, что когда-нибудь и он сможет внести свою лепту.

Дмитрий Жуков:

Очень хотелось мне это сделать, потому что это святое место. Может быть даже где-то зачтется и поможет в чем-то.

Наши герои во многом похожи. У обоих золотые руки, и оба, можно сказать, уже нашли себя. Но тем, кто стремится, всегда найдется место куда. В августе ребята в составе белорусской команды отправятся в Бразилию. Там пройдет всемирный чемпионат профмастерства. Его еще называют трудовыми Олимпийскими играми.

Ольга Закревская:

Хочу прославить Беларусь, Копачи чтобы помнили везде! Где я выросла, моя родина!

Дмитрий Жуков, призер чемпионата WorldSkills СНГ, учащийся УО «Мстиславский государственный строительный профессионально-технический колледж»:

С гордостью проходишь мимо и говоришь потом знакомым, друзьям и даже своим родителям, что здесь принимал участие, строил это и это, чуточка меня в этом объекте побывала.