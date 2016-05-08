Министр образования Михаил Журавков – о высшем образовании, изменениях в ЦТ и новом формате учебников

Новости Беларуси. С этим полоцким менеджером согласился и министр образования, на неделе отвечая на наши вопросы. А еще мы расспросили Михаила Журавкова о новациях в централизованном тестировании со следующего года, но начали все же с того самого учебника по математике.

Ты решишь задачку по математике по учебнику 6 класса – возьмем на работу. Не решишь – не возьмем. Вы поддерживаете такой неординарный подход?

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Вы знаете, почему бы и нет? Кстати, такой необычный способ зачисления на работу или прохождение тестов в принципе достаточно распространенное явление. Многие руководители, IT-предприятия, когда к ним приходят устраиваться на работу, дают определенные тесты для решения и только потом уже спрашивают, что ты окончил, где ты обучался.

Из учебников для 6 класса?

Михаил Журавков:

По-разному. Что такое учебник 6 класса? В учебнике тоже есть определенные задачи на логику. Если этому бизнесмену как раз необходимо, чтобы у его сотрудников были определенные знания или определенное логическое мышление в данном направлении, то почему бы и нет? И, наверное, хорошо, что у нас в стране это все больше приживается, что на работу берут не только за диплом, а за реальные знания. И вот, кстати, мы сейчас так активно занимаемся, таким

кардинальным образом меняем приложение к диплому,

где будут выставлены все оценки абсолютно по всем предметам, чтобы работодатель видел реальный объем знаний.

То есть не только с дипломом будут приходить в отдел кадров, но и с дневником, образно говоря?

Михаил Журавков:

Да.

Может, вам имеет смысл чаще садиться за стол переговоров с вашим коллегой министром экономики. Вы когда в последний раз обсуждали тот самый спрос и предложение? У вас спрос, у него предложения.

Михаил Журавков:

Вы знаете, у нас есть сейчас специальная комиссия с Минэкономики, где мы регулярно обсуждаем вопросы, потребности рынка труда, то есть какие специалисты необходимы.

Сегодня вы уже должны думать, сколько специалистов понадобится в 2020-2021 годах?

Михаил Журавков:

Конечно.

А вы знаете уже?

Михаил Журавков:

Естественно, знаем. Вы понимаете, сейчас обучение и получение образования смещается немного в другую сторону. Вот посмотрите: сейчас больший упор ставится на то, что

недостаточно одной какой-то специальности и базовых знаний.

Образование через жизнь. Сейчас у многих два-три образования. Причем многие граждане говорят, не только у нас, а во всем мире: я хочу иметь базовые юридические знания, я хочу иметь базовые экономические знания, для того чтобы ориентироваться хорошо в том обществе, в котором я живу, особенно частный бизнес. В любой сфере, какую вы бы не взяли: частный бизнесмен, индивидуальный предприниматель – он должен быть универсалом. Он и бухгалтерию должен знать, и экономику, и инновации, и менеджмент.

Всегда больной вопрос – школьные учебники. Так когда же будут нормальные?

Михаил Журавков:

Самая большая проблема, к сожалению, у нас, что очень трудно найти творческий коллектив для написания учебника. Потому что попыток или желания написать учебник достаточно много, но ведь не каждый учитель, не каждый ученый напишет учебник. Это должен быть коллектив и призвание писать хорошие учебники. Вот это проблема очень тяжелая. Вы знаете, ничего на месте не стоит. Почему вот эта идея – ввести базовый учебник. Очень много значит от учителя. Кстати, во многих странах вообще такого понятия, как учебник, издание учебник, нет. Там есть педагог, ему бесконечно доверяют, на нем огромная ответственность. Если он подведет, то он отвечает, как говорят, по полной программе. Говорят, в мире есть огромное количество литературы. У тебя есть программа, в соответствии с которой ты должен рассказать детям определенные знания. И вот пользуйся литературой, которая тебе доступна, которую ты знаешь, для того чтобы сформировать эти знания, необходимые ученикам. Мы тоже пытаемся так сделать.

Нам бы хотелось, чтобы в базовом учебнике был минимальный объем знаний,

который должен знать ученик, а уже учитель творит, пробует рассказывать что-то дополнительно.

Михаил Анатольевич, а что же изменится в следующем году с централизованным тестированием? Было 3, станет 4.

Михаил Журавков:

Появляется возможность сдать 4 ЦТ. То есть это необязательно. У нас есть целый набор очень родственных специальностей, например, технолог и инженер. И они отличаются одним экзаменом. Молодой человек не может до самого последнего момента определиться, что же ему ближе. Так сейчас, с 2017 года,

молодые люди будут иметь возможность по их желанию сдавать 4 ЦТ,

а потом, приходя в приемную комиссию, в определенный вуз, сдавать 3 ЦТ – те, которые надо. То есть у него получается больше выбора.

Из моих личных наблюдений и переживаний, коль уж я сам из сферы образования вышел: зачем экономике такое количество людей с высшим образованием? Нужны же плотники, столяры, маляры…

Михаил Журавков:

Вы думаете, столько нужно маляров и плотников? Сейчас необходимы рабочие профессии, которые по своему уровню знаний соответствуют уровню знаний высшего образования, которое было в 40-50-х годах. Вот у нас будет «WorldSkills» через две недели. Вы придите специально и посмотрите уровень квалификации рабочих профессий. Вы знаете, многие инженеры, которые сейчас умудренные сединами, которые оканчивали университеты, они и половиной знаний не обладают, которыми сейчас должен обладать обычный рабочий. Поэтому сейчас меняется понятие вообще, что такое высшее образование. Требования экономики таковы, что рабочая профессия соответствует уже тому уровню знаний, которые мы раньше называли высшим образованием.