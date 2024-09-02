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Министр обороны провёл первый урок для учащихся Минского суворовского училища

02 сентября 2024 14:26
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На строевом плацу Минского суворовского военного училища 2 сентября состоялся торжественный ритуал посвящения в первокурсники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Министр обороны провёл первый урок для учащихся Минского суворовского училища-2

104 новобранцам вручили алые погоны. Вступительный конкурс был традиционно высок. В 2024 году он составлял три человека на место. Обучение в суворовском – это престижно, здесь действительно очень высокий уровень образования. 

Министр обороны провёл первый урок для учащихся Минского суворовского училища-4

Максим Белан, учащийся Минского суворовского военного училища:
Брал пример с дяди и дедушки, потом дядя мне рассказал про Суворовское военное училище, я рассказал об этом родителям, почитал в интернете, пошел на день открытых дверей, мне все понравилось. В июне я попробовал поступить, ну и прошел. Я мечтаю стать военным офицером Республики Беларусь.

Министр обороны провёл первый урок для учащихся Минского суворовского училища-6

Суворовцы принимают активное участие и занимают призовые места в республиканских олимпиадах по различным предметам, побеждают в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. Многие из них становятся лауреатами фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Но самая главная мотивация для юных воспитанников – желание защищать Родину. К слову, первый урок для суворовцев сегодня провел министр обороны Беларуси. Его тема, как и по всей стране – «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь!»

Министр обороны провёл первый урок для учащихся Минского суворовского училища-8

Дмитрий Кучук, начальник Минского суворовского военного училища:
Интерес растет с каждым годом, потому что и родители верят, какое внимание со стороны государства уделяется к Вооруженным Силам, какой значимый соцпакет. Они считают, что обучение в Суворовском училище, во-первых, это престижно, так как это действительно очень высокий уровень образования. Здесь действительно дети развиваются не только на плане учебы, но и, так скажем, интеллектуально себя проявляют, потому что спланировано очень много мероприятий.

В торжественный для суворовцев день им продемонстрировали вооружение и обмундирование военнослужащих сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Виктор Хренин # Дмитрий Кучук # Минское суворовское военное училище

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