Головченко: инвестируя в культуру и образование, мы инвестируем в будущее нашей страны

Инвестируя в культуру и образование, мы инвестируем в будущее нашей страны. Об этом заявил премьер-министр Беларуси во время открытия нового корпуса Минского государственного художественного колледжа имени Глебова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первых учащихся он принял еще в 1947 году. Спустя 60 лет из-за слабого фундамента здание признали аварийным. Было решено его снести и возвести новый корпус. Современный комплекс оборудован светлыми аудиториями и мастерскими, спортивным и актовым залами, а также уютным общежитием.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

В очень сжатые сроки мы получили новый учебный корпус, прекрасное общежитие блочного типа с тренажерными залами, с прекрасными кухнями. То есть все сделано для того, чтобы было комфортно и уютно. Учебный корпус сделан по последнему слову техники, оснащен современным оборудованием. В нем просторные аудитории, лаборатории учебные, производственные мастерские. Все для того, чтобы наши ребята, молодое поколение могли в большей степени себя реализовать в творческом плане, в получении будущей профессии.