Современные технологии для АПК. Делегация Калужской области изучила разработки «Гомельагрокомплекта», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российский регион развивает молочное хозяйство. Потенциальных партнеров ознакомили с производственными возможностями, а также образцами современных доильных комплексов. В частности, речь шла об установке «Карусель» – разработке, не имеющей аналогов на постсоветском пространстве. Также стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Александр Стрибук, генеральный директор ОАО «Гомельагрокомплект»: С Калужской областью мы работаем уже не один год. Последний визит состоялся три месяца назад на базе нашего предприятия. Мы показали, рассказали о нашей технологии. Затем наши специалисты побыли в Калужской области, смотрели их опыт работы в животноводстве. Были неоднократно встречи на недавней выставке в Москве. И сейчас министр со своей командой приезжает вновь уже с конкретными предложениями и с конкретными задачами.

Александр Ефремов, министр сельского хозяйства Калужской области России:

Хотелось бы посмотреть, как работает свиноводство. Это такая перспективная отрасль в Калужской области. По итогам прошлого года свиноводство дало прирост в размере 25 %. И нам хотелось бы эти темпы поддерживать, открывать новые предприятия. Безусловно, белорусские предприятия, гомельские предприятия могли бы помочь нашим бизнесменам.

Делегация Калужской области в юго-восточном регионе Беларуси с двухдневным визитом. Также в маршруте ряд агропредприятий Гомельского и Добрушского районов.