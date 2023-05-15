Министр лесного хозяйства посетил международный экологический форум. Что обсуждают на площадке?

Новости Беларуси. Актуальные пути «зеленого» развития Беларуси и России обсудили на международном молодежном экологическом форуме в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это совместная инициатива технологического университета и представительства Россотрудничества в Беларуси.

Экопроект – площадка для конструктивных дискуссий, где каждое предложение находит свое практическое воплощение. Более сотни студентов из 15 вузов представят свои идеи и разработки в области охраны окружающей среды и водных ресурсов. Особое внимание уделят улучшению экологии Союзного государства.

Ольга Есякова, преподаватель Сибирского государственного университета науки и технологий:

Экологическая повестка очень актуальна, и с каждым годом она становится все более востребованной. И очень важно, что именно на таких мероприятиях тематика экологическая будет обсуждаться, и обмен опытом действительно очень важен. Мы как раз сюда приехали поделиться тем, что происходит у нас, и услышать то, что происходит в других регионах.

Артем Троценко, студент Могилевского государственного университета:

В контексте дружбы народов совместные ставить цели в решении биологических, экологических проблем все же стоит. Это было бы на пользу всем странам.

Тимур Алибаев, ректор Казанского национального исследовательского технического университета (Россия):

Мы с удовольствием приняли приглашение посетить этот форум, потому что очень актуальна тема сохранения окружающей среды, решения экологических проблем имеющихся. Главное, чтобы этим занимались молодые люди, которым перейдет ответственность за нашу планету Земля. Форум проходит на базе технологического университета. Это ведущий профильный вуз страны, где готовят специалистов по 35 направлениям: от лесного хозяйства и деревообработки до информационных технологий.

Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета:

В Беларуси очень серьезно построены взаимоотношения между развитием лесной науки, развитием технологий в области лесоводства, подготовки кадров. Построена серьезная система, которая позволяет выращивать красивый, здоровый, хороший лес, создавать экологически благоприятную среду. И, естественно, получать за счет этого ресурса и экономическую прибыль.